به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن ادبی فردوسی شهرستان الیگودرز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دومین جشنواره استانی شعر رضوی را همزمان با دهه کرامت برگزار می‌کند.

این جشنواره شعر هم‌زمان با برگزاری سومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی (سراج خراسان) برگزار می‌شود و شاعران می‌توانند آثار خود با موضوعات زیارت امام‌رضا(ع) و کرامات و معجرات این امام همام را تا یکم مهرماه سال‌ جاری به دبیرخانه جشنواره استانی شعر رضوی واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز و یا به نشانی EYHAM62@YAHOO.COM ارسال کنند.