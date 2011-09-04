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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

جشنواره "شعر رضوی" در الیگودرز برگزار می‌شود

جشنواره "شعر رضوی" در الیگودرز برگزار می‌شود

الیگودرز - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره استانی شعر رضوی، مهرماه سالجاری همزمان با دهه کرامت به میزبانی شهرستان الیگودرز در استان لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن ادبی فردوسی شهرستان الیگودرز با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان و حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دومین جشنواره استانی شعر رضوی را همزمان با دهه کرامت برگزار می‌کند.

این جشنواره شعر هم‌زمان با برگزاری سومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی (سراج خراسان) برگزار می‌شود و شاعران می‌توانند آثار خود با موضوعات زیارت امام‌رضا(ع) و کرامات و معجرات این امام همام را تا یکم مهرماه سال‌ جاری به دبیرخانه جشنواره استانی شعر رضوی واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز و یا به نشانی EYHAM62@YAHOO.COM ارسال کنند.

کد مطلب 1398974

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