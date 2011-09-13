تدوین سند جامع راهبردی تبلیغ/ اعزام سالانه 250 تا 300 مبلغ به جهان

حجت الاسلام مجید مشکی رئیس مرکز بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز بین المللی تبلیغ متکفل فعالیتهای دینی و تبلیغی خارج از کشور است و بیشتر در راستای ترویج مبانی دینی و گسترش آموزشهای قرآنی و ترویج مکتب اهل بیت فعال است .

وی افزود: فعالیتهایی که در این مرکز با همکاری نمایندگی ها و رایزنیهای فرهنگی ایران در بیش از 70 کشور دنیا انجام می گیرد در قالب اعزام روحانیان و دانش آموختگان حوزه های علمیه جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور برای ترویج مبانی و معارف دینی و مکتب اهل بیت (ع) است و همچنین در کنار اعزام مبلغان، گروههای تواشیح، حافظان و قاریان نیز در ایام و مناسبتهای مختلف به ویژه در ماه مبارک رمضان و محرم و صفر نیز به خارج از کشور اعزام می شوند.



رئیس مرکز بین المللی تبلیغ یادآور شد: فعالیتهای رایزنی ها و نمایندگی های فرهنگی با همکاری مرکز در قالبهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ترویجی – تبلیغی گسترده است اما آنچه از سوی این مرکز صوت می گیرد بیشتر در ایام مناسبتهای تبلیغی و با حضور مبلغان ما در محافل علمی و دانشگاهی و رسانه های جمعی است که این عزیزان به تبیین دیدگاه اسلام به ویژه اهل بیت در موضوعاتی چون حقوق بشر، زنان، محیط زیست و... می پردازند.

حجت الاسلام مشکی بر نقش مبلغان اعزامی به خارج از کشور در پاسخگویی به شبهای مطرح شده در مورد اسلام تأکید کرد و گفت: بطور طبیعی شبهاتی که در جهان غرب به خصوص از طریق رسانه های گروهی و مخالفان اسلام ترویج می شود بیشتر در محافل علمی و دانشگاهی مطرح می شود که مبلغان ما نیز با حضور در این مراکز و محافل ضمن پاسخگویی به این شبهات نظرات دقیق دینی و به ویژه فرهنگ متعالی اهل بیت را تبیین می کنند.



وی در مورد مهمترین نقاط نیازمند به حضور مبلغ در جهان تصریح کرد: ما طی چندین سال گذشته از تمام نقاط جهان تقاضاهایی برای حضور مبلغ داشته ایم اما برخی کشورها به دلیل شرایط خاصی امکان یا اجازه حضور مبلغان ما را نمی دهند اما درخواست برای دریافت صحیح مفاهیم مکتب اهل بیت از همه جای دنیا به ما ارسال می شود.



رئیس مرکز بین المللی تبلیغ از تدوین سند جامع راهبردی تبلیغ تا پایان امسال خبر داد و گفت: در این سند نیازسنجی و امکان سنجی های بسیار خوبی از سراسر دنیا صورت گرفته است و نقش همه دستگاههای همکار با مرکز بین المللی تبلیغ به خوبی تشریح شده و امیدواریم با تصویب و ابلاغ این سند در سال 91 بتوانیم بر اساس وظایف تعیین شده حرکت کرده و با یک هم افزایی و همپوشانی فعالیتهای تبلیغی خود را دنبال کنیم.

حجت الاسلام مشکی در پایان به تعداد مبلغان غیرثابت و ثابت مرکز بین المللی تبلیغ اشاره کرد و گفت: تعداد مبلیغان غیرثابت بر اساس نیازهای مختلف، متغیر است اما بیش 250 تا 300 مبلغ را در طول سال برای فعالیتهای تبلیغی در ایام رمضان و محرم به خارج از کشور اعزام می کنیم و مبلغان ثابت نیز بنابر شرایط و تقاضاهای مختلف در دنیا از 15 تا 25 مبلغ متغیر است و این افراد با همکاری مرکز و حوزه های عملیه پس از گذراندن دوره های آموزشی ویژه اعزام می شوند.