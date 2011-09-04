دو اثر از فیلمسازان لرستانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از میان 818 فیلم داستانی رسیده به انجمن سینمای جوان لرستان دو فیلم به بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت.

فیلم های تاکسی به کارگردانی "علی نورمحمدیان" و نفس نرم به کارگردانی "سعید همتی وند" دو اثری هستند که به بخش داستانی بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.

بنابراین گزارش، تعداد 68 فیلم از میان 818 فیلم داستانی رسیده به دفتر جشنواره انتخاب شده اند که از این تعداد دو فیلم به کارگردانی "علی نورمحمدیان" از فیلمسازان جوان و سعید همتی وند از فیلمسازان پرتلاش خرم آباد به این جشنواره راه یافتند.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران از تاریخ 19 لغایت 24 مهرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.