  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

دو اثر از فیلمسازان لرستانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت

دو اثر از فیلمسازان لرستانی به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دو فیلم کوتاه از فیلمسازان لرستان به بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، از میان 818 فیلم داستانی رسیده به انجمن سینمای جوان لرستان دو فیلم به بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافت.

فیلم های تاکسی به کارگردانی "علی نورمحمدیان" و نفس نرم به کارگردانی "سعید همتی وند" دو اثری هستند که به بخش داستانی بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کردند.

بنابراین گزارش، تعداد 68 فیلم از میان 818 فیلم داستانی رسیده به دفتر جشنواره انتخاب شده اند که از این تعداد دو فیلم به کارگردانی "علی نورمحمدیان" از فیلمسازان جوان و سعید همتی وند از فیلمسازان پرتلاش خرم آباد به این جشنواره راه یافتند.

بیست و هشتمین جشنواره فیلم کوتاه تهران از تاریخ 19 لغایت 24 مهرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1398977

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها