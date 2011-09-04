عدالت اجتماعی با توسعه تعاون محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد محسن شبستری ظهر یکشنبه در دیدار با تعاونگران به مناسبت هفته تعاون با اشاره به اینکه قرآن ثروت اندوزی را نفی کرده، اظهار داشت: امروزه شعار عدالت اجتماعی زیاد داده می شود اما شعار بدون عمل راه به جایی نمی برد و به جای اینکه ثروت جامعه در دست گروه های خاصی باشد باید در میان تمامی اقشار جامعه تقسیم شود.

وی با تاکید بر اهمیت بعد فرهنگی تعاون یاد آور شد: بعد اقتصادی و اشتغالزایی تعاون نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و این درحالیست که علی رغم تلاش های دولت برای رفع معضل بیکاری این مشکل به طور کلی ریشه کن نشده و جزو اصلی ترین معضلات اجتماعی است که تنها از طریق تعاون می توان با آن مبارزه کرد.

شبستری با تاکید بر اینکه با همکاری و تعاون می توان گام های موثری برداشت، افزود: دولت تنها ناظر خوبی است و نباید اداره تمامی بخش های اقتصادی کشور در انحصار دولت باشد.

وی همچنین با اشاره به ماده 65 قانون اساسی که در خصوص تعاون است، گفت: در ماده 65 قانون اساسی به اهداف تعاون اشاره و بر ایجاد و تامین اشتغال برای همه و تمرکز زدایی از تجمع ثروت در دست قشر خاصی تاکید شده است.

وی همچنین یادآور شد: علی رغم اینکه صنایع دستی و فرش آذربایجان در داخل و خارج از کشور با استقبال زیادی مواجه می شود ولی تعاونی صنایع دستی مورد غفلت واقع شده که نیازمند حمایت بیش از پیش است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ادغام وزارت تعاون و وزارت کار نباید باعث شود که تعاون مورد غفلت واقه شده و نارضایتی های پیشین باقی بماند.

شبستری بر نهادینه کردن فرهنگ تعاون در میان آحاد مردم تاکید کرد.

در این دیدار همچنین مدیرکل تعاون آذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از فعالیت تعاونی ها، گفت: شش هزار شرکت تعاونی در سطح استان به ثبت رسیده که از این تعداد پنج هزار تعاونی فعال هستند.