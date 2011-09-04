میز تجاری گلستان و ترکمنستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرگانی استان گلستان عصر یکشنبه در این نشست گفت: حجم مبادلات تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری بسیار اندک است.

نادعلی کهنسال افزود: این درحالیست که مرز مشترک خشکی و آبی بین استان گلستان و کشور ترکمنستان وجود دارد و اشتراکات عمیق تاریخی و موقعیت استراتژیک ترانزیت جاده ای و ریلی بین دو منطقه وجود دارد.

وی، محدودیت در صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران، سیستم بسته تجاری کشور ترکمنستان، عدم همکاری بانکها، معطلی کامیونهای ایرانی در گمرک ترکمنستان را از جمله مشکلات بیان کرد.



کهنسال گفت: همچنین هزینه های بالای ورود و خروج کامیونهای ایرانی از دیگر مسائل است.



وی افزود: تبادل نظرات مقامات اقتصادی و سیاسی و اعزام هیاتهای تجاری بین دو طرف و برگزاری نمایشگاه می تواند از مشکلات موجود کاسته و حجم مبادلات فی ما بین را به سطح مطلوب برسانیم.