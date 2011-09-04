مرکز ثابت خون گیری آزادشهر یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ثابت خون گیری آزادشهر یزد ظهر یکشنبه با حضور مدیر پایگاه انتقال خون یزد و مشاور استاندار و رئیس روابط عمومی و امور بین الملل، مسولان استانداری و ورثه مرحوم حکیمیان به عنوان خیر این طرح افتتاح شد.

رئیس انتقال خون استان یزد در این مراسم اظهار داشت: مرکز ثابت خون گیری آزادشهر تسهیلی برای امر اهدای خون ساکنان مناطق امامشهر و آزادشهر شهرستان یزد است.

سیدعلی خدایی افزود: این مرکز با هزینه 250 میلیون تومان و با مشارکت خیر ساخته شده است به طوری که 100 میلیون تومان از هزینه آن توسط ورثه مرحوم حکیمیان و بقیه به میزان 150 میلیون تومان توسط سازمان انتقال خون تامین شده است.

وی در این مراسم به پاس نیت خیرمندانه خانواده مرحوم حکیمیان که در این کار خیر پیش قدم شده اند با اهدای لوح تقدیر از آنها تقدیر کرد.

این مرکز خونگیری در فلکه پنجم آزادشهر جنب پمپ گاز واقع است و اهداکنندگان می توانند از ساعت هشت تا 13 به این مرکز مراجعه کرده و با اهدای خون خود سهم بزرگی در نجات جان بیماران و نیازمندان به خون داشته باشند.