به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در بازدید از کتابخانه مرکزی تبریز اظهار داشت: ارتقای وضعیت کتابخوانی و کتابخانه ها و صیانت از آثار نفیس مکتوب همچون وقف نامه ربع رشیدی، انجیل رسولان و ده ها اثر ارزنده ومنحصر به فرد در سطح بین الملل، نیازمند توجه همه مسئولان ذیربط است.



رحمانی با اشاره به نام قبلی کتابخانه مرکزی تبریز که به نام ملی فعالیت داشت گفت: این وجه تسمیه به دلیل مشارکت مردمی در احداث این کتابخانه معظم بود که حتی در زمان تاسیس با همت بزرگان خیری چون نخجوانی ها در نوع خود بی نظیر بود.



وی تهیه حداقل یک دستگاه اسیدزدای کتاب ها را جهت جلوگیری از تخریب کتاب های نفیس و گرانسنگ موجود در این کتابخانه را از نیازهای ضروری دانسته و در این خصوص در راستای جذب اعتبارات قول مساعد همکاری داد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد:یکی از بدیهی ترین و بهترین مکان ها از لحاظ معنوی و دنیوی برای سرمایه گذاری فرهنگی کتابخانه هاست و از عموم مردم می خواهیم در ارتقا وضعیت کتابخانه ها که به مثابه ثروتی ملی و نماد فرهنگ ملت است همکاری و تعامل داشته باشند.



رحمانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کتابداران، اظهار داشت: فرمایشات رهبری منشوری عملی برای فعالان حوزه کتاب است و بیشترین کتب اهدایی به کتابخانه آستان قدس رضوی نیز از طرف ایشان می باشد و باید این روند چه به لحاظ اهدای کتاب و چه به لحاظ کمک های نقدی و یا همکاری در احداث کتابخانه در جامعه نیز تبلیغ شود.



وی نقش رسانه ها از جمله صدا و سیما و مطبوعات محلی را در این راستا بسیار موثر دانسته و بر لزوم افزایش تعاملات رسانه ای در رابطه با کتابخانه ها تأکید کرد.