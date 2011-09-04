پایش وعده های انتخاباتی در کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فرشاد ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع مسئولان و خبرنگاران استان مرکزی افزود: با بررسی و پایش وعده های انتخاباتی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کمیته اطلاع رسانی و سایبری ستاد انتخابات استان مرکزی بستر لازم برای انتخاب اصلح از سوی مردم فراهم خواهد شد.

وی با بیان این که مشخص کردن وظایف نمایندگان مجلس برای مردم از رسالت های اصلی و بزرگ رسانه هاست گفت: رسانه ها باید با تبیین وظایف یک نماینده به عنوان قانونگذار نه مجری قانون برای مردم زمینه یک انتخاب اصلح را برای حضور درمجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانونگذار در کشور فراهم کنند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی و سایبری ستاد انتخابات استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری نشست های هم اندیشی بین خبرگزاری های فعال در استان مرکزی افزود: استان مرکزی از جمله استانهای پیشتاز در روشن کردن تنور انتخابات است و رسانه ها باید به هرچه بیشتر گرم شدن این تنور انتخاباتی که نهایتا به حضور حداکثری مردم منجر خواهد شد کمک کنند.

کمیته اطلاع رسانی و سایبری استان مرکزی با عضویت خبرگزاری ایرنا، مهر، فارس، ایکنا، ایسنا و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در ستاد انتخابات استان مرکزی آغاز کرده است.