دیدار وزیر آموزش عالی عراق با رئیس جامعه المصطفی العالمیه

معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه در حاشیه این دیدار که قبل از ظهر یکشنبه پس از بازدید علی الادیبی از مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم صورت گرفت به خبرنگار مهر گفت: این بازدید و دیدار به دنبال سفر چندی قبل حجت الاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه به عراق و دیدار وی با الادیبی صورت میگیرد.
حجت الاسلام مجید حکیم الهی افزود: هم اکنون تعداد قابل توجهی طلبه از عراق در جامعه المصطفی و در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیل میکنند و این دیدارها میتوانند در کاهش مشکلات آنان و افزایش تبادل استاد و دانشجو موثر باشد.
وی در ادامه از امضای تفاهمنامه همکاری میان جامعه المصطفی با وزارت آموزش عالی عراق در این زمینه خبر داد.
همچنین الادیبی در پایان بازدید از جامعه المصطفی العالمیه و در جلسهای که با حضور مسئولان دو طرف برگزار شد در سخنانی گفت: این دانشگاه در جهان اسلام منحصر به فرد است زیرا توانسته است دانش پژوهانی از ملیت های مختلف جهان را در خود جمع کند.
وی با مهم خواندن این دانشگاه ادامه داد: توام بودن تربیت و علم در این دانشگاه باعث شده است تا وجه ممیزی با دیگر دانشگاهها داشته باشد.
در این دیدار حجت الاسلام اعرافی نیز در سخنانی به تشریح روند آموزشی المصطفی پرداخت و چند تن از طلاب عراقی نیز مشکلات و مسایل آموزشی مورد نظر خود را وزیر آموزش عالی عراق در میان گذاشتند
قم - خبرگزاری مهر: وزیر آموزش عالی عراق ضمن بازدید از مراکز آموزشی جامعه المصطفی العالمیه در قم با حجت الاسلام اعرافی عضو جامعه مدرسین و رئیس جامعه المصطفی العالمیه دیدار کرد.
معاون بین الملل جامعه المصطفی العالمیه در حاشیه این دیدار که قبل از ظهر یکشنبه پس از بازدید علی الادیبی از مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم صورت گرفت به خبرنگار مهر گفت: این بازدید و دیدار به دنبال سفر چندی قبل حجت الاسلام اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه به عراق و دیدار وی با الادیبی صورت میگیرد.
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