فیلم مستند "دنیای مرد سنگی" تولید شد

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم مستند مرد سنگی به کارگردانی مشترک امید میرزایی و حسین مهدی زاده در حوزه هنری کرمان مرحله تولید رسید.

سالاری گفت: فیلم مذکور در خصوص باغ سنگی کرمان است که این باغ توسط شخصی به نام داریوش خان اسفندیارپور ایجاد شده است.

وی ادامه داد: این فرد با آویزان کردن سنگ به شاخ و برگ درختان باغ خشکیده این اثر هنری را به وجود آورده است.

این مسئول بیان داشت: فیلمنامه و تصویر برداری فیلم مذکور به عهده امید میرزایی و تهیه کنندگی آن نیز بر عهده عباس سالاری است.