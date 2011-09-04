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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

ارتفاعات آبک شمیرانات تفرجگاه سبز شمال تهران می شود

ارتفاعات آبک شمیرانات تفرجگاه سبز شمال تهران می شود

شمیرانات – خبرگزاری مهر: ارتفاعات آبک به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و توسعه کمربند سبز درشمیرانات، به عنوان تفرجگاه سبز شمال استان تهران آماده سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بوستان جنگلی آبک به مساحت 13 هکتار در ارتفاع بالای 1800 متر در دست احداث است که فاز اول آن به مساحت هفت هکتار در حال آماده سازی است و تا کنون 80 درصد از این پروژه به اتمام رسیده است.

این بوستان از شمال به ارتفاعات کلکچال، از جنوب به خیابان بوکان، از غرب به خیابان دهکده و از شرق به اردوگاه روح الله متصل است.

در فاز اول این طرح، احداث مخزن دو هزار متر مکعبی برای آبیاری فضای سبز و همچنین احداث آلاچیق، سکوی نشیمن، ایجاد معبر های اصلی و فرعی، آبشار، آبنما، سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده است.

بوستان آبک به سیستم روشنایی سولار مجهز می شود تا با ذخیره انرژی خورشیدی در زمان قطع برق و یا وقوع حوادث غیرمترقبه نیز امکان روشنایی فضای بوستان فراهم باشد.

تا کنون 40 پایه چراغ سولار در محوطه این بوستان نصب شده و پیش بینی می شود تا پایان فاز اول 200 پایه چراغ نصب شود.

تا کنون اجرای فاز اول، بالغ بر چهار میلیارد تومان هزینه داشته است که پس از اتمام آن، فاز 2 نیز توسط شهرداری شمیران اجرا خواهد شد.

کد مطلب 1398995

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