فیروز صفه اجازه خودنمایی نخواهد داشت

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با مهر، با اشاره به برتری تیمش مقابل پرسپولیس تهران در دیدار خانگی هفته نخست لیگ برتر در سالن شهید حیدریان قم، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در این دیدار بازیکنان ما فوق‌العاده بازی کردند و تمام اهدافی تاکتیکی را که کادر فنی به دنبال آن بود به خوبی در زمین مسابقه اجرا کردند.



وی ادامه داد: به شیوه ای که در هفته نخست مقابل پرسپولیس تهران بازی کردیم، ممکن است که در اصفهان مقابل فیروز صفه به میدان نرویم زیرا در این بازی باید شرایط بازی و همچنین جو سالن برگزاری مسابقه را در نظر بگیریم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم بیان داشت: فیروز صفه در دیدار هفته گذشته مقابل تیم همشهری خود یعنی صنایع گیتی پسند با نتیجه نامطلوبی باخته است و قطعا تمام تلاش و انگیزه آنها کسب سه امتیاز از دومین بازی در لیگ برتر مقابل صبای قم خواهد بود.



وی تصریح کرد: به تمام جوانب دیدار هفته دوم مقابل فیروز صفه اصفهان فکر کرده ایم و حتی شیوه هایی که باید در سالن پیروزی اصفهان مقابل این تیم را اجرا کنیم، کاملا در تمرینات مرور شده است اما امیدوارم شرایط مسابقه به ما اجازه بازی و کسب نتیجه را بدهد.



غیاثی عنوان داشت: بازی در اصفهان و در مقابل هر سه نماینده این شهر در لیگ برتر سخت است اما با تجربه ای که بازیکنان ما از دو سال اخیر بازی کردن در لیگ برتر مقابل تیم های اصفهانی به دست آورده اند امیدوارم بتوانیم از این مسابقه سربلند خارج شویم.



وی در ادامه با اشاره به عملکرد مطلوب تیمش مقابل پرسپولیس تهران در هفته نخست لیگ برتر فوتسال، اضافه کرد: مقابل حریف سرشناس خود در حالی به پیروزی شش بر دو رسیدیم که موقعیت‌های گل بسیار زیادی را به هدر دادیم زیرا اگر بازیکنان ما در زدن ضربات آخر کم دقت نبودند می توانستیم به پیروزی پر گل تری برسیم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم افزود: این را هم فراموش نکنیم که حریف ما یعنی پرسپولیس تهران تیم بسیار قدری بود ولی در تمام لحظات مسابقه به خوبی تاکتیک‌های حریف را خنثی کردیم و حتی به چهره های سرشناس این تیم اجازه خودنمایی ندادیم.



وی یادآور شد: حریف ما با داشتن مهره‌هایی همچون حیدریان، کریم پور، پیل تن و حتی امیر حنیفی که سال گذشته در تیم کیش ایر برای ما بازی می کرد، تیم بسیار قوی‌ای داشت اما واقعاً به بازیکنانم افتخار می‌کنم که علاوه بر مهار حریف، بسیار خوب بازی کردند و موفق به کسب پیروزی شدیم.



دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و فیروز صفه اصفهان از هفته دوم نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 17 عصر دوشنبه چهاردهم شهریور ماه در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود.