تولید طرحهای داستان مصور با مضامین شهادت در گرگان

محمد علی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضرورت از اجرای طرح کمیک استریپ یا داستان مصور، استفاده از شخصیت های قهرمانی است که در طول هشت سال دفاع مقدس با رزم و کارزارشان در جبهه های حق علیه باطل توانستند از اسلام و کیان این مرز و بوم پاسداری کنند.

وی اظهار داشت: این داستانهای مصور درصدد است با نمایشی کردن تصاویر دلاورمردیهای این عزیزان، شجاعت و غیرت و مردانگی را برای نسل جوان و نوجوان به تصویر بکشد.

طالع زاری، حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و نام خاطره شهیدان والامقام را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

معاون پژوهش بنیاد شهید گلستان بیان داشت: در طرح کمیک استریپ سعی شده است از نوعی از ابزار نمایشی استفاده شود که بیشتر بر جنبه بصری و نمایش آنها تاکید می شود تا ابعاد دیگر.

وی افزود: اینگونه طرحها باعث می شود که افکار نوجوانان را عینیت ببخشد و می تواند باعث شکوفایی خلاقیت در ترویج فرهنگ ایثار در آنها شود.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی گلستان از عزیزانی که صاحب فکر و اندیشه و ابتکارات خلاق در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت با رویکرد نوین و ابزار جدید هستند تقاضای همکاری و مساعدت کرد.