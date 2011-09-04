قذافی سه روز پیش در بنی ولید بود / چاد یا نیجر مقصد بعدی سرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، "احمد حسین ضراط" وزیر کشور شورای انتقالی لیبی گفت : حدود سه هزار نفر از انقلابیون در طرابلس به وزارت کشور خواهند پیوست.

وی افزود: طرحی برای جمع آوری سلاح گروههای مسلح در دست بررسی است و این طرح ممکن است شش ماه به طول انجامد. وزارت کشور سعی خواهد کرد که امنیت را در تمام مناطق طرابلس و دیگر شهرهای لیبی برقرار کند.



ضراط تصریح کرد: طرابلس هم اکنون امن است و نیازی به کمک خارجی برای کمک به نیروهای امنیتی و پلیس نیست، البته شورای انتقالی قصد داشت از کشورهای خارجی کمک بگیرد .

وی بیان کرد: وزارت کشور طرح امنیتی موسوم به "طرابلس عروس دریای امن" را آغاز کرده است و طی این طرح نیروهای امنیتی حضور گسترده ای خواهند داشت، زیرا امنیت طرابلس مساوی ثبات کل لیبی است.

شایان ذکر است "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی تاکید کرده بود که تصمیمی برای اخراج انقلابیون از طرابلس وجود ندارد.

از سوی دیگر "ابوسیف غنیه" یکی از انقلابیون لیبی گفت : توافقاتی با بزرگان و رهبران عشایر شهر "بنی ولید" برای ورود بدون خونریزی به دست آمده است و این شهر به زودی به قلمرو انقلابیون ملحق می شود.

خبر دیگر اینکه "عبدالحفیظ غوقه" معاون رئیس شورای ملی انتقالی لیبی اظهار داشت : معمر قذافی هنوز در لیبی است و از نداشتن ارتباط با خانواده اش رنج می برد و انقلابیون به ساکنان سرت یک هفته مهلت داده اند که تسلیم شوند تا خونریزی نشود.

از سوی دیگر "جمال قورجی" یکی از انقلابیون در بنی ولید گفت: معمر قذافی سه روز پیش این شهر را ترک کرده است و سیف الاسلام نیز دیروز شنبه از این شهر خارج شده است.

وی تصریح کرد: قذافی به طور حتم به "سبها" یا کشورهایی چون چاد و نیجر رفته است و همه قبایل بنی ولید حامی انقلابیون و زیر لوای شورای انتقالی هستند.