اسامی نفرات برتر کنکور سراسری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اسامی نفرات برتر دو کنکور سراسری پزشکی و غیر پزشکی را اعلام کرد.

در مجموعه علوم ریاضی

رتبه اول: امیر برزوی، رشته مهندسی برق - قدرت

رتبه دوم: سیده سحر صدری زاده، رشته مهندسی برق - الکترونیک

رتبه سوم: علی بابازاده خامنه، رشته مهندسی برق - الکترونیک

در مجموعه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی

رتبه اول: سیده حورا نوربخش، رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک

رتبه دوم: سحر دارابی منادی، رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی

رتبه سوم: کیانا امانی، رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک

در مجموعه سه علوم انسانی

رتبه اول: غزاله حامد خراسانی، رشته حقوق

رتبه دوم: حمید علمدار، رشته حقوق

رتبه سوم: مهدیه عابدی، رشته حقوق

در مجموعه چهار علوم انسانی

رتبه اول: محمد حسین ترقی، رشته روانشناسی - روانشناسی بالینی

رتبه دوم: محمدرضا لمسه چی، رشته روانشناسی - روانشناسی بالینی

رتبه سوم: مائده خندان مهربان، رشته روانشناسی - روانشناسی بالینی

در مجموعه علوم پزشکی

رتبه اول: ملیکا صمدی، رشته دندانپزشکی - دکتری حرفه ای

رتبه دوم: نگین وفایی، رشته دندانپزشکی - دکتری حرفه ای

رتبه سوم: کیمیا کاظمی زهرانی، رشته دندانپزشکی - دکتری حرفه ای

به گزارش مهر، در دو آزمون سراسری دانشگاه آزاد 486 هزار و 56 نفر پذیرفته شده اند و پذیرفته شدگان از 26 تا 31 شهریورماه فرصت ثبت نام در مراکز پذیرفته شده دارند.

اطلاعیه نحوه ثبت‌نام پذیرفته ‌شدگان کنکور سراسری دانشگاه آزاد روز سه ‌شنبه 22 شهریورماه در پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام می ‌شود.

سهم داوطلبان زن پذیرفته شده 51 درصد و سهم داوطلبان مرد در پذیرش 49 درصد اعلام شده است همچنین 59 درصد پذیرفته شدگان در انتخاب نخست، 32 درصد در انتخابهای دوم تا سوم و 9 درصد در انتخاب دانشگاه پذیرفته شده اند.



25 درصد سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان موثر بوده است و به غیر از رشته فنی مهندسی که درصد شرکت‌ کنندگان مرد بیشتر از شرکت کنندگان زن‌ است، در سایر آزمونها تعداد شرکت کنندگان زن بالاتر از شرکت کنندگان مرد بود.