چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" آغاز شد

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم در سخنانی به بررسی جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در دانش فرهنگ و ارتباطات با رویکردی اسلامی و ایرانی و نقش پژوهشکده در وضعیت فرهنگی جامعه پرداخت. همچنین دکتر حسام‌الدین آشنا نیز پیرامون نسبت سیاستگذاری در فرهنگ و ارتباطات و جایگاه نگاه‌های اسلامی در سیاستگذاری سخنرانی کردند.

"جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در دانش فرهنگ و ارتباطات"، "مبانی نظری سیاستگذاری فرهنگی، رویکردها، مدل‌ها و نظریات"، "مسائل سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و افق‌های آینده"، "سازمان‌ها و سیاست‌های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، از وضعیت کنونی تا وضع مطلوب" و "جایگاه مهندسی فرهنگی و پیوست نگاری در مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران"، مباحث در نظر گرفته شده جهت ارائه محتوا در چهارمین دوره علمی و پژوهشی بودند.

دوره‌های علمی پژوهشی "دعوت"، هرساله به همت دانشجویان رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در تابستان برگزار می‏شود و حوزه های گوناگون دانش، فرهنگ و ارتباطات در جهت تحقق بخشی به دانش بومی این دانش مورد تبیین و واکاوی قرار می گیرد.

اولین روز از چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" با عنوان "از سیاستگذاری تا مهندسی فرهنگی؛ گام‌هایی نو در دانش فرهنگ و ارتباطات" توسط پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه علمی و پژوهشی دعوت، انجمن علمی دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) در تهران برگزار شد.

چهارمین دوره علمی پژوهشی "دعوت" 13 تا 17 شهریور در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار می‌شود. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به آدرس www.dawat.ir مراجعه کنند.