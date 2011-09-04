افزایش خودکشی سربازان آلمانی در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "وست دویچه آلگماینه" از آمار بالای خودکشی در بین سربازان آلمانی شرکت کننده در عملیاتهای خارجی خبر داد.
بر اساس گزارشی که در هفته نامه "اشپیگل" به چاپ رسیده از هر پنج سرباز کشته شده در عملیاتهای خارجی ارتش آلمان یک نفر خودکشی کرده است.
بر این اساس از زمان شروع عملیاتهای خارجی ارتش آلمان که حدود بیست سال پیش بوده است 19 سرباز شرکت کننده در این عملیاتها خودکشی کرده اند. ارتش آلمان در این دوره زمانی 99 نیروی شرکت کننده خود در این عملیاتها را از دست داده است که 11 نفر آنها به مرگ طبیعی مردند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع آلمان تا به حال حدود سیصدهزار سرباز آلمانی برای شرکت در عملیاتهای خارجی به کار گرفته شده اند.
نظر شما