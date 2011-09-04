مدیر مسئول نشریه «خوب اندیش» مجرم شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیرمسئول نشریه «خوب اندیش» امروز یکشنبه 13 شهریور در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش با توجه به این که جلسه جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مطروحه از سوی متهم تشکیل شد، مدیر مسئول «خوب اندیش» علی‌رغم دعوت قبلی در جلسه حضور نداشت. بنابراین هیئت منصفه مطبوعات استان تهران وارد شور شد و در مورد اتهام واگذاری امتیاز نشریه به غیر، به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست.

ضمنا هیئت منصفه با اکثریت آرا، متهم را مستحق تخفیف ندانست.