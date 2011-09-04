85 دوره آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان یزد برگزار شد

عباس تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره ها شامل دوره های بدو خدمت، تامین مدرس کشوری، دوره های تغییر کتب در مقاطع مختلف تحصیلی، دوره دانش افزایی برای کارکنان اداری و آموزشی، دوره دانش افزایی و مهارتی برای سرباز معلمها، دوره بررسی روش تدریس کتابهای اول و دوم سوادآموزی ویژه آموزشیاران و ناظران آموزشی نهضت سوادآموزی است.

وی ادامه داد: این دوره ها با شرکت افزون بر شش هزار نفر توسط اداره کل، آموزش و پرورش شهرستانها، نواحی و مناطق استان برگزار شد.

تیموری دوره های اتوماسیون اداری آموزش و پرورش، برگزاری آزمون غیرحضوری مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی اندیشه اسلامی با عنوان طرح ولایت را از دیگر دوره هایی برشمرد که در شش ماهه اول امسال در آموزش و پرورش برگزارشده است.

وی افزود: دوره های مختلف دانش افزایی برای تمامی گروه های مختلف فرهنگیان اعم از مدیران، دبیران، آموزگاران و کارشناسان اداری در نظرگرفته شده است که با سقف 40 ساعت تا پایان سال اجرا می شود.