بیمارستان تازه تاسیس گرگان دوباره " صیاد شیرازی " نام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ربیعی ظهر یکشنبه در جلسه رسمی شورای شهر گرگان تصریح کرد: با پیگیری بموقع استانداری و مسئولان مربوطه و انعکاس مطلوب این موضوع توسط رسانه ها نام این بیمارستان طبق روال گذشته به نام صیاد شیرازی مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس شورای شهر گرگان در ادامه از کمیته فنی نام گذاری شهرداری خواست از نام سیدسجاد علوی روحانی برجسته و ارزشمند گرگانی برای نام گذاری مکان مناسب فرهنگی در سطح شهر استفاده کند.

ربیعی خواستار تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری شد و در این خصوص اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده، این موضوع اخیراً در دستور کار شهرداری قرار گرفت و در زمان حاضر مراحل قانونی آن در حال انجام است.

رئیس شورای شهر گرگان، بر ضرورت بازنگری مسئولان و دولتمردان نسبت به پرداخت بهای انرژی مصرفی مساجد و اماکن مذهبی تاکید کرد.



ربیعی در این جلسه با اشاره به این که هیئت امنای برخی از مساجد با اعتراض به هزینه های بالای آب، برق و گاز خواستار حمایت و مساعدت مسئولان هستند، افزود: مسئولان دستگاه های مختلف باید حمایت لازم را در این خصوص به عمل آورند تا شاهد گسترش فعالیت های دینی و مذهبی در این اماکن و استفاده بهینه از آن باشیم.