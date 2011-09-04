تعاونی ها باید بر توانمند سازی افراد توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید، ظهر یکشنبه در دیدار با تعاون گران این استان اظهار کرد: تنوع و گوناگونی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست یک اصل است.

وی افزود: تفاوت اندیشه و نگرش یا برداشت های بسیاری در دنیا وجود دارد و این امر به معنای تعارض نیست بلکه یکی از خوبی های نظام است.

رشید با اشاره به این سخن پیامبر اکرم (ص) که می فرماید"اختلاف امت من به معنای تعارض و تشدد و چالش نیست بلکه اندیشه ها و برداشت های مختلف و متنوع است"، گفت: هنر این است که با وجود تمامی تفاوت ها و تنوع ها وحدت را به وجود آوریم و از فرصت ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در دیدگاه اسلامی وحدت در بین کثرت است، افزود: اختلاف سلایق و تنوع نگرش ها موجب ایجاد تعالی و تکامل می شود و اگر این اختلاف ها نباشد پیشرفت، تکامل و تعالی معنا پیدا نمی کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کار دسته جمعی نوعی خود شکنی است، بیان کرد: متاسفانه مشکلی که گذشته وجود داشته و هنوز نیز گاهی مشاهده می شود عدم تحقق روحیه خود شکنی در بین بعضی از افراد است.

رشید ادامه داد: کسانی که در کار دسته جمعی شرکت می کنند باید در تمامی افکار، اندیشه ها و رفتار با افراد و گروه ها همکاری و تعامل داشته باشند.

وی تعاون و کار دسته جمعی را فطری دانست و گفت: اساس تعاون به تعالیم حیات بخش اسلام در خصوص مشورت بر می گردد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه هنگامی که ارتباط انسان با محیط اطراف کم می شود انسان دچار غفلت و غرور می شود و به نظرات دیگران توجهی ندارد، تصریح کرد: عدم استفاده از تجارب و نظرات دیگران نوعی عقب ماندگی محسوب می شود و اینگونه انسان ها دچار رکود شده و پیشرفت نمی کنند.

رشید بر استفاده از تجارب و نظرات دیگران در اجرا و پیشرفت امور تاکید کرد و گفت: یکی از آسیب هایی که هنوز در برخی از دستگاه و سیاست ها و برنامه ریزی ها وجود دارد عدم تحقق روحیه خود شکنی در کار دسته جمعی است.

وی با بیان اینکه نظارت در تعاونی ها یک اصل انکار ناپذیر است، عنوان کرد: اگر در تمامی امور نظارت و کنترل انجام نشود کار درست انجام نمی شود و امور با چالش های جدی مواجه می شود.

استاندار خراسان جنوبی بر نظارت مدیران دستگاه های اجرایی بر روند انجام امور تاکید کرد و گفت: عدم نظارت مدیر بر زیرمجموعه و همکاران موجب به وجود آمدن چالش در امورات دستگاه اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه جامعه ای پویا و متعالی است که بر تمامی امور نظارت داشته باشد، اظهار داشت: اگر مدیران برنامه ریزی درست داشته باشند بسیاری از مشکلات قابل حل است باید به خواسته ها و مشکلات توده های مردم توجه داشته باشند.

رشید تاکید کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و سیاست ها را به خوبی اجرا کنند و رضای خداوند سرلوحه کارشان باشد موفق هستند.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص آموزش در تعاون اظهار داشت: آموزش در تمامی فرایند ها و موضوعات و زوایا یک فرایند مهم است و باید آموزش های به روز در اختیار افراد قرار بگیرد.

رشید با بیان اینکه توانمند سازی اقشار مختلف مردم به خصوص کارجویان یک اصل است که باید به آن توجه شود، یادآور شد: یکی از اهدافی که تعاونی ها باید دنبال کنند توانمند سازی افراد است.