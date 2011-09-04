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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

درمیان حزن و اندوه مردم/

شهید عملیات انتظامی کرمانشاه تشییع شد

شهید عملیات انتظامی کرمانشاه تشییع شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: پیکر مطهر شهید سرافراز انتظامی استان که در عملیات روز گذشته ناجا در دستگیری سارقان مسلح به شهادت رسید ظهر یکشنبه با حضور انبوه مردم داغدار و همرزمانش تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قدرشناس و شهید پرور کرمانشاه با همراهی فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مسئولان استان پیکر ستوان سوم شهید کیومرث دوستی را از مسجد جامع کرمانشاه تا میدان آزادی این شهر به صورت باشکوه تشییع و در گلزار شهدای کرمانشاه(باغ فردوس) به خاک سپردند.

براساس همین گزارش در این مراسم که اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، روحانیت استان و همرزمان این شهید حضور داشتند مردم مومن و انقلابی کرمانشاه با سردادن شعارهای« این گل پرپر ماست هدیه به رهبر ماست» و « شهیدان زنده‌اند، الله اکبر‌، به خون غلتیده‌اند،الله اکبر» پیکر این شهید را دربرگرفته و به صورت بسیار باشکوهی مورد تکریم، تجلیل و تشییع قرار دادند.

براساس اطلاعیه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه مراسم بزرگداشت این شهید سرافراز عصر امروز در مسجد غدیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

شهید کیومرث دوستی روز گذشته9 در عملیات موفق دستگیری سارقان مسلح بانک سپه کرمانشاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 1399014

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