تصادفات فوتی در سیستان و بلوچستان 3 درصد کاهش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این مدت تعداد تصادفات جرحی 9 درصد و تعداد مجروحان 24 درصد افزایش داشته است و در مجموع وقوع تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شش درصد افزایش داشته است.

وی گفت: همچنین 50 درصد تصادفات در پنج ماهه اخیر مربوط به خودروهای سواری با آمار 474 دستگاه است.

وی افزود: 20 گشت نامحسوس نیز برای طرح تابستان پیش ‌بینی شد که تا پایان سال به صورت مقطعی به فعالیت خود ادامه می‌ دهند.

فرمانده پلیس راه سیستان ‌و بلوچستان بیان داشت: گشت‌های نامحسوس در تمام محورهای مواصلاتی استان مستقر بوده و با رانندگان متخلف برخورد می ‌کنند.

وی گفت: ساماندهی مدارس حاشیه راه‌ ها، آموزش دانش‌ آموزان توسط کارشناسان مربوطه و روان‌ سازی ترافیک منطقه از دیگر اقدامات پلیس راه است.

وی افزود: از دیگر اقدامات پلیس راه استفاده از توان و ظرفیت راهوران محله برای روان‌سازی ترافیک در محورهای روستایی است.

