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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

غلامیان خبر داد:

شهرکرد میزبان شهرداران مراکز استانهای کشور

شهرکرد میزبان شهرداران مراکز استانهای کشور

شهرکرد - خبرگزاری مهر: شهردار شهرکرد از برگزاری سمینار نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد شهری با حضور شهرداران مراکز استانهای کشور در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: در این همایش که شانزدهم و هفدهم شهریور در شهرکرد برپا می شود، شهرداران مراکز استانها و شهرهای توریستی به همراه جمعی از مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای سراسر کشور حضور خواهند داشت.

شهردار شهرکرد با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار، تصریح کرد: تبیین علمی و منطقی میزان نقش مدیریت شهری به ویژه شهرداریها در توسعه گردشگری شهری، بررسی وضعیت کنونی بخش گردشگری این استان و شناخت چالشها و تنگناهای موجود ازجمله اهداف همایش نقش گردشگری در توسعه اقتصاد شهری است.

وی تصریح کرد: این همایش مباحثی را در ارتباط با مشخص کردن جایگاه و نقش بخش خصوصی در مدیریت و توسعه گردشگری شهرها، تاکید بر نقش کلیدی شهرداریها، شناخت قابلیتها و فرصتهای سرمایه‌‌گذاری گردشگری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ارائه راهکارهای علمی برای ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداریها، تنوع‌بخشی به بازارهای گردشگری، ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت گردشگری و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلها در توسعه بخش گردشگری شهرها دنبال می‌کند.

غلامیان تصریح کرد: ساماندهی مدیریت و اقتصاد شهری در مقیاس و منطقه ای، محرومیت زدایی، کاهش فواصل فرهنگی، اجتماعی و ایجاد تفاهم ملی، ایجاد فرهنگ گردشگری در راستای حفاظت از محیط زیست را از دیگر اهداف و محورهای مهم این سمینار ملی است.

شهردار شهرکرد ادامه داد: امروزه عوامل زیادی ازجمله عوامل اجرایی، اجتماعی و فرهنگی موجب عقب‌ ماندگی گردشگری در شهرها شده است.

وی گفت: در کنار این عوامل، عمده‌ترین عامل فقدان تدوین یک راهکار معین، نبود یک مدیریت واحد در این راستاست.

شهردار شهرکرد عنوان کرد: در این سمیناره دو روزه شهرداران و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای سراسر کشور ضمن آشنایی با پتانسیلها و جاذبه های گردشگری طبیعی شهرهای این استان در کارگاه آموزشی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد شهری نیز شرکت خواهند کرد.

غلامیان یادآور شد: این همایش با همکاری شهرداری شهرکرد، حوزه معاونت عمرانی استانداری، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

کد مطلب 1399018

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