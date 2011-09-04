شهرکرد میزبان شهرداران مراکز استانهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: در این همایش که شانزدهم و هفدهم شهریور در شهرکرد برپا می شود، شهرداران مراکز استانها و شهرهای توریستی به همراه جمعی از مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای سراسر کشور حضور خواهند داشت.

شهردار شهرکرد با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار، تصریح کرد: تبیین علمی و منطقی میزان نقش مدیریت شهری به ویژه شهرداریها در توسعه گردشگری شهری، بررسی وضعیت کنونی بخش گردشگری این استان و شناخت چالشها و تنگناهای موجود ازجمله اهداف همایش نقش گردشگری در توسعه اقتصاد شهری است.

وی تصریح کرد: این همایش مباحثی را در ارتباط با مشخص کردن جایگاه و نقش بخش خصوصی در مدیریت و توسعه گردشگری شهرها، تاکید بر نقش کلیدی شهرداریها، شناخت قابلیتها و فرصتهای سرمایه‌‌گذاری گردشگری در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، ارائه راهکارهای علمی برای ایجاد منابع پایدار درآمدی برای شهرداریها، تنوع‌بخشی به بازارهای گردشگری، ارائه راهکارهای ارتقای مدیریت گردشگری و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلها در توسعه بخش گردشگری شهرها دنبال می‌کند.

غلامیان تصریح کرد: ساماندهی مدیریت و اقتصاد شهری در مقیاس و منطقه ای، محرومیت زدایی، کاهش فواصل فرهنگی، اجتماعی و ایجاد تفاهم ملی، ایجاد فرهنگ گردشگری در راستای حفاظت از محیط زیست را از دیگر اهداف و محورهای مهم این سمینار ملی است.

شهردار شهرکرد ادامه داد: امروزه عوامل زیادی ازجمله عوامل اجرایی، اجتماعی و فرهنگی موجب عقب‌ ماندگی گردشگری در شهرها شده است.

وی گفت: در کنار این عوامل، عمده‌ترین عامل فقدان تدوین یک راهکار معین، نبود یک مدیریت واحد در این راستاست.

شهردار شهرکرد عنوان کرد: در این سمیناره دو روزه شهرداران و مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای سراسر کشور ضمن آشنایی با پتانسیلها و جاذبه های گردشگری طبیعی شهرهای این استان در کارگاه آموزشی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد شهری نیز شرکت خواهند کرد.

غلامیان یادآور شد: این همایش با همکاری شهرداری شهرکرد، حوزه معاونت عمرانی استانداری، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.