آغاز معاینه فنی سرویس مدارس پایتخت از روز دوشنبه هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی پور افزود: هرساله پیش از بازگشایی مدارس با مشارکت سازمان تاکسیرانی، سرویس مدارس مورد معاینه فنی قرار می گیرند تا از نظر سلامت فنی مورد تایید باشند و بتوانند سفرهایی ایمن را برای دانش آموزان رقم بزنند.

وی ادامه داد: داشتن برگه معاینه فنی یکی از مدارک ضروری و مورد نیاز سرویس مدارس است که در این راستا کلیه مراکز معاینه فنی آماده خدمات رسانی به سرویس مدارس هستند و در صورت نیاز حتی امکان افزایش ساعت کاری مراکز نیز وجود دارد.

علی پور در ادامه با بیان اینکه با معاف شدن 5 ساله خودروها از داشتن معاینه فنی براساس قانون جدید اخذ جرایم رانندگی میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی کاهش داشته است اظهار کرد: متاسفانه با اعمال این قانون شاهد سیر نزولی مراجعات به مراکز معاینه فنی بودیم، چنانچه اکنون میزان مراجعات به کمتر از 1500 مورد در روز رسیده است و بیش از 50 درصد کاهش مراجعات را داشته ایم.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس پیش از بازگشایی مدارس نسبت به اصلاح و تجدید نظر این بخش از قانون اقدام کنند گفت: باید برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش الودگی هوا معافیت 5 ساله خودروها از دریافت معاینه فنی لغو شود و این موضوع می تواند به عنوان هدیه سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و تمامی مردم شهر باشد.