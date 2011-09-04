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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

آغاز معاینه فنی سرویس مدارس پایتخت از روز دوشنبه هفته جاری

آغاز معاینه فنی سرویس مدارس پایتخت از روز دوشنبه هفته جاری

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت: معاینه فنی سرویس مدارس از فردا آغاز می شود و تمامی خودروهای سرویس مدرسه معاینه فنی می‌شوند تا ضریب ایمنی سفر دانش آموزان بالا رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی پور افزود: هرساله پیش از بازگشایی مدارس با مشارکت سازمان تاکسیرانی، سرویس مدارس مورد معاینه فنی قرار می گیرند تا از نظر سلامت فنی مورد تایید باشند و بتوانند سفرهایی ایمن را برای دانش آموزان رقم بزنند.

وی ادامه داد: داشتن برگه معاینه فنی یکی از مدارک ضروری و مورد نیاز سرویس مدارس است که در این راستا کلیه مراکز معاینه فنی آماده خدمات رسانی به سرویس مدارس هستند و در صورت نیاز حتی امکان افزایش ساعت کاری مراکز نیز وجود دارد.
 
علی پور در ادامه با بیان اینکه با معاف شدن 5 ساله خودروها از داشتن معاینه فنی براساس قانون جدید اخذ جرایم رانندگی میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی کاهش داشته است اظهار کرد: متاسفانه با اعمال این قانون شاهد سیر نزولی مراجعات به مراکز معاینه فنی بودیم، چنانچه اکنون میزان مراجعات به کمتر از 1500 مورد در روز رسیده است و بیش از 50 درصد کاهش مراجعات را داشته ایم.
 
وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس پیش از بازگشایی مدارس نسبت به اصلاح و تجدید نظر این بخش از قانون اقدام کنند گفت: باید برای جلوگیری از افزایش بیش از پیش الودگی هوا معافیت 5 ساله خودروها از دریافت معاینه فنی لغو شود و این موضوع می تواند به عنوان هدیه سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و تمامی مردم شهر باشد. 
کد مطلب 1399024

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