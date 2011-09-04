به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره که از 15 تا 19 شهریور ماه برگزار می شود، جمعی از زنان صاحبنظر مسلمان از کشورهای هند، پاکستان، فیلیپین، اندونزی، تایوان، تانزانیا، کنیا، سریلانکا و قزاقستان شرکت خواهند کرد. این دوره به همت پژوهشگاه علوم انسانی و سازمان مردم نهاد ترنم اندیشه برگزار می شود.



"نقدو بررسی فمینیسم و فمینیسم اسلامی"، "نظام حقوق زن در اسلام"، "زن، خانواده، رسانه"، "زن، خانواده، اقتصاد"، "حقوق بشر و مناسبات قدرت"، "سبک زندگی"، "نقد وبررسی اسناد بین المللی در حوزه مسایل زنان" از جمله موارد مطروحه در کارگاه های آموزشی فوق است.



مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نیز امور بانوان جمعیت هلال احمر در برگزاری این دوره مشارکت دارند. لازم به ذکر است که جمعیت هلال احمر در همین زمینه آموزش مدیریت بحران را با نگاهی ویژه به مسائل زنان جهت شرکت کنندگان ارائه نموده و آنها را ضمن بازدید از جمعیت هلال احمر ایران، با فعالیت های این جمعیت آشنا می کند.