کنسرت "وصل یار" تلفیقی از موسیقی های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر اثباتی سرپرست و آهنگساز گروه موسیقی "وصل یار" ضمن بیان این مطلب در نشست رسانه ای که صبح امروز با حضور علاءالدین پژهان کارگردان و طراح جلوه های ویژه بخش نمایشی این کنسرت، مصطفی محمودی(خواننده)، حامد ابراهیمی مایستر گروه و امجد ابراهیمی نوازنده سازهای کوبه‌ای در تالار وحدت برگزار شد به تشریح برنامه این کنسرت پرداخت و گفت : گروه وصل یار از سال 1382 تشکیل و تاکنون اجراهای متعددی در تهران و نقاط مختلف ایران و دنیا برگزار کرده ایم و سعی کردیم مخاطبان را با موسیقی درگیر کنیم در واقع می‌خواهیم بیننده و شنونده کنسرت وصل یارعضوی از کار گروه ما باشد.

وی در ادامه به اشعاری که در این کنسرت اجرا می شود اشاره کرد و گفت : سرلوحه موسیقی ما عشق و جنبه روحانیت انسان است ما در این اجرا از اشعار نظامی، عطار، فردوسی و مولوی بهره گرفته‌ایم و خواستیم بخشی از رسالتی که بر دوش اهل فرهنگ و هنر است را به عهده بگیریم و مردم سرزمین خودمان را با این هدف و رشد تعالی انسان به سر منزل مقصود برسانیم.

حامد ابراهیمی مایستر و نوازنده کمانچه این گروه موسیقی در ادامه این نشست به قطعاتی که در این کنسرت اجرا می شود اشاره کرد و گفت: قصد ما بر این بوده که شعر محور باشیم و بتوانیم به بهترین شکل بیان معانی را به زبان موسیقی منتقل کنیم و خیلی در گیر و بند دستگاه خاصی نبودیم و دائم مدلاسیون داریم و در دستگاه‌ها و آوازهای مختلف قطعات را اجرا می‌کنیم.

وی در ادامه افزود : این اجرا با قطعه نی بر پایه آواز اصفهان آغاز و در ادامه طبال پیر بر پایه دشتی، قطعه عشق بازان از نظامی با تلفیق موسیقی مقامی و قطعه نوبهار را در بخش اول اجرا می‌کنیم در ادامه قطعه ایران با شعر فردوسی در بیات ترک، تصنیف ایران در دستگاه نوا، عاشق هوشیار با شعری از عطار و ضربه صفت با شعر مولانا در شور نیم پرده‌ای ،می با شعر حافظ و وصل یار از قطعات اجرایی بخش دوم است .

مصطفی محمودی خواننده این گروه در خصوص شیوه آوازی این کنسرت گفت: موسیقی ایران وامدار موسیقی مقامی است و اگر در این کنسرت بحث تلفیق مطرح است سازهای موسیقی کلاسیک همه در خدمت موسیقی مقامی هستند و نمایش نیز بازگو کننده معانی اشعار است؛ اشعاری که برای این اجرا انتخاب شده تأمل برانگیز است و مخاطب می‌تواند برداشت‌های شخصی از آن داشته باشد و از آنجایی که بنده بیشتر در زمینه موسیقی مقامی کار کرده‌ام در این اجرا نیز موسیقی سنتی را در سبک و سیاق مقامی ارائه می‌دهم.

این خواننده درباره فرم آوازی قطعات گروه وصل یار گفت: آثار اجرا شده در این کار بیشتر فرم تصنیفی دارد و ما در دستگاه اصفهان، شور و شوشتری قطعات را اجرا می‌کنیم.

در پایان این نشست علاء‌الدین پژهان طراح جلوه‌های ویژه این کنسرت نیز گفت: تجربه من با موسیقی به 31 سال پیش برمی‌گردد تجربه‌ای بر اساس ساخت کلیپی که در آمریکای شمالی پخش شد و در آن برخلاف همیشه تصویر در اختیار موسیقی قرار گرفت؛ در این کنسرت نیز من و آقای اثباتی به این نتیجه رسیدیم که بتوانیم کارهای ماورائی انجام داده و برنامه ما دروازه‌ای برای کارهای جدید باشد.

این طراح جلوه های ویژه در پایان با بیان اینکه زنده اجرا شدن نقاشی‌ها، نوآوری است، گفت : به عقیده من این یک کار بین‌المللی است که می‌تواند در آینده پیشرفت کند برای من بسیار جالب بود که وارد موسیقی سنتی شدم چرا که بحث جلوه‌های ویژه در موسیقی پاپ مطرح است و در آن فضا راحت‌ تر می‌توان این هنر را تعریف کرد.