پیشینه چاپ در استان فارس بسیار درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی فخرایی ظهر یکشنبه در مراسم جشن روز صنعت چاپ شیراز ضمن تبریک روز ملی صنعت چاپ به همه زحمت کشان و سخت کوشان این عرصه، گفت: در حمایت همه جانبه از صنعت چاپ باید به سه اصل اساسی کیفیت، سرعت و قیمت توجه و دقت شود تا شاهد رشد و توسعه چاپخانه های استان فارس باشیم.

وی تاکید کرد: در کیفیت شاهد توجه و حمایتهای چهار الی پنج ساله اخیر و رشد مناسبی کیفی چاپخانه های استانی بوده ایم و امیدواریم شاهد حمایت همه جانبه در این بخش باشیم.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به بحث سرعت در صنعت چاپ، گفت: در بحث سرعت دو تلاش باید انجام شود، در مجموعه چاپخانه داران افزایش برنامه ریزی در ارائه خدمات به ویژه در زمان دریافت و تحویل سفارش و ساماندهی و برنامه کلان، خرد و موثر توسط اتحادیه چاپخانه داران که در آینده ای نزدیک تاسیس میشود.

وی ادامه داد: در بحث قیمت با توجه به جلسات خوبی که با حضور ناشران و چاپخانه داران صورت گرفته و ایجاد تعامل مناسب در آینده نزدیک بسیاری از برون رفت سفارشات به خارج از استان محدود می شود که هدایت سفارشات به داخل استان می تواند نقش موثری در قیمتها داشته باشد.

فخرایی ضمن اشاره به اینکه در آیات و روایات تاکید بسیار زیادی درباره کتابت و نوشتن شده که همه اینها حاکی از اهمیت این موضوع است، عنوان کرد: در آموخته های دینی ما جایگاه مهمی در رابطه با چاپ عنوان شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: اتحادیه مستقل چاپ استان فارس حق مسلم استان بوده که خوشبختانه در شرف راه اندازی است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون چاپ استان فارس در شرف آغاز فعالیت است، افزود: این مهم حداکثر ظرف حداکثر دو هفته آینده کار خود را شروع می کند که جا دارد از اتحادیه صنف نوشت افزار و کتاب فروشی فارس که در تشخیص صلاحیت فنی اعضا یاری دهنده ارشاد فارس بودند تشکر و قدردانی کرد.

فخرایی با تاکید بر اینکه امروز در محضر افرادی هستیم که متعلق به دو نسل از چاپخانه داری و چاپ هستند، پیشکسوتانی با کوله باری از تجربه و اندوخته در این عرصه و جوانانی که با انرژی در این جمع حاضرند، اضافه کرد: چاپ با یک پیشینه و دیرینه درخشان در فارس وجود داشته است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: تاسیس اولین چاپخانه با عنوان محمدی جایگاه فرهنگی فارس را مثل همیشه تثبیت کرده البته ناگفته نماند طبق اظهار نظر پیشکسوتان و چهره های فرهیخته محقق و پژوهشگر ارزشمند استاد دکتر صداقت کیش و در کتاب "تاریخچه چاپ و نشر در فارس" که یکی دیگر از برگهای زرین فرهنگی این شهر خواهد بود سابقه چاپ و چاپخانه داری را بیش از پیش می دانند.

در ادامه این مراسم، کتاب تاریخچه چاپ و نشر در فارس توسط انتشارات ادیب مصطفوی با حضور مسئولان رونمایی شد و از برترینهای عرصه چاپ تجلیل به عمل آمد.