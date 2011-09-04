آمایش تجاری لازمه رسیدن به بازرگانی نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه میز تجاری در این سازمان افزود: وضعیت زندگی مردم است که موجب ایجاد تحرک و پویایی جدید در بخش تولید، ساماندهی توزیع ،مدیریت صادرات و واردات شده و در نتیجه رفاه حال اجتماعی مردم را به دنبال دارد .

وی اظهار داشت: آمایش تجاری مشخص می کند که چگونه تسهیلات لازم به تولید داده شود تا پس از آن به حلقه توزیع وارد شده و زیر ساختهای توزیع را کامل کرده و با کمترین هزینه به بدنه مصرف برسد.

وی عنوان کرد: می توان گفت فعالیت تجاری تنها به مفهوم خرید و فروش کالا نیست بلکه به مفهوم استفاده از ظرفیتها و زیر ساختهای تجاری با هدف تولید ارزش افزوده است.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: با اجرای طرح آمایش تجاری و ایجاد زیر ساختها، شرایط رونق تولید و افزایش اشتغال فراهم می آید و در نتیجه شاخص وضعیت مردم در حوزه زیر ساختهای اقتصادی ارتقاء می یابد.

