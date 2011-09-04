اولادی از هفته آینده در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهد شد

وجیه الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم پرسپولیس پیش از بازی با ذوب آهن گفت: جواد کاظمیان به دلیل سرماخوردگی با تجویز دارو در حال استراحت است و به بازی روز پنجشنبه مقابل ذوب آهن می رسد. ضمن اینکه مهرداد اولادی نیز نسبت به روزهای قبل، مصدومیتش کاهش پیدا کرده و آزمایش ام آر آی او را جهت بررسی دقیق تر به آلمان فرستادیم.

وی افزود: اولادی از هفته آینده بعد از تست بدنی احتمالا در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهد شد.

پزشک تیم پرسپولیس در خصوص وضعیت شیث رضایی و علیرضا محمد خاطرنشان کرد: شیث رضایی به دلیل قارچ‌زدگی درانگشتان پایش امروز تمرین نکرد و برای بازی مقابل ذوب آهن مشکلی نخواهد داشت و علیرضا محمد هم به دلیل کشیدگی از ناحیه چهارسر ران مصدوم است.

دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن ازهفته ششم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 20 پنجشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار می شود.