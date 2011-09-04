سند سلامت یزد جامعیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسکرزاده ظهر یکشنبه در جلسه شورای سلامت یزد اظهار داشت: در سند جامع سلامت یزد مشکلاتی از قبیل افزایش چاقی، علل شایع مرگ و میرهای شهرستان، مشکلات بیماری‌ دیابت، قلب و عروق و اعتیاد به دخانیات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با این نگاه که شهرستان یزد 60 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است، توجه به بهداشت و سلامت مردم در سطح شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

عسکرزاده بیان داشت: دستگاه های اجرایی باید نگاه فراسازمانی داشته و با یک تعامل موثر و سازنده تمام تلاشهای خود را در راستای ارتقا بهداشت شهرستان به کار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث بهداشت مبحثی فراگیر است و همه سازمانها و ادارات را شامل می شود از همه کسانی که در امر افزایش سطح بهداشت شهرستان پیشرو و هماهنگ بوده اند، قدردانی کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد افزود: امروز در سطح شهرستان یکی از مشکلات عمده بحث فاضلاب شهری است که باید دستگاه های مسئول هرچه زودتر اقدامات موثر در جهت رفع آلودگی از اطراف شهر به عمل آورند که در غیر این صورت از مجاری قانونی با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: از مشکلات بهداشتی شهرستان یزد می توان به توزیع غیر قانونی گوشت در سطح شهر، محیط و امکانات نامناسب دامداریها و کشتارگاه های غیر صنعتی، بیماریهای عفونی همچنین دخانیات اشاره کرد.

سلطانی ادامه داد: همه ارگانها باید با هم در جهت کاهش و رفع اینگونه مشکلات ضمن هماهنگی، اقدام کنند.