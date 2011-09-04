به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی - سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: بسته آموزشی مهر 90 ویژه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 91 - 90 جهت توزیع در برنامه استقبال از دانشجویان تهیه شده است.

صادقی گفت: این بسته آموزشی توسط اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری و نظارت دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت تهیه شده است.

وی افزود: دانشگاهها می توانند با توجه به فرهنگ منطقه ای و بومی خود، بخش هایی را به بسته مذکور اضافه کنند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: این بسته شامل موضوعاتی از جمله آشنایی با اداره مشاوره و استاد مشاور، دانشجوی موفق کیست، توانایی مدیریت زمان، توانایی مدیریت استرس، توانایی برنامه ریزی مناسب، توانایی مهارت مطالعه، زندگی خوابگاهی و ارتباط متقابل است.