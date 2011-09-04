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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

بسته آموزشی جدیدالورودها/

"کوله‌ای برای دانشگاه نوردی" دانشجویان علوم پزشکی تهیه شد

"کوله‌ای برای دانشگاه نوردی" دانشجویان علوم پزشکی تهیه شد

بسته آموزشی مهر 90 برای دانشجویان جدید الورود دانشگاههای علوم پزشکی با عنوان "کوله ای برای دانشگاه نوردی" از سوی دفتر مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت تهیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه صادقی - سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: بسته آموزشی مهر 90 ویژه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 91 - 90 جهت توزیع در برنامه استقبال از دانشجویان تهیه شده است.

صادقی گفت: این بسته آموزشی توسط اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری و نظارت دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت تهیه شده است.

وی افزود: دانشگاهها می توانند با توجه به فرهنگ منطقه ای و بومی خود، بخش هایی را به بسته مذکور اضافه کنند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: این بسته شامل موضوعاتی از جمله آشنایی با اداره مشاوره و استاد مشاور، دانشجوی موفق کیست، توانایی مدیریت زمان، توانایی مدیریت استرس، توانایی برنامه ریزی مناسب، توانایی مهارت مطالعه، زندگی خوابگاهی و ارتباط متقابل است.

کد مطلب 1399033

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