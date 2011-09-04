طرح تولید قطعات یدکی ماشین های راهسازی در گیلان اجرا می شود

محمد آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جواز تأسیس طرح تولید قطعات یدکی ماشین های راهسازی، ساختمانی و حفاری با برآورد میزان سرمایه گذاری 72 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 35 نفر در مردادماه سال جاری صادر شده است.

وی همچنین از صدور 23 فقره جواز تأسیس صنعتی در استان خبر داد و اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها افزون بر 565 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است که با اجرای این طرح ها 530 نفر مشغول بکار خواهند شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: در این مدت مهمترین جواز تأسیس صادرشده مربوط به طرح تولید قطعات یدکی ماشین های راهسازی، ساختمانی و حفاری با برآورد میزان سرمایه گذاری 72 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 35 نفر است.

آراسته اظهارداشت: درمرداد ماه امسال 16 فقره پروانه بهره برداری صنعتی نیز صادر شده که بیشتر مربوط به گروه های صنایع غذایی، محصولات پلاستیکی، لاستیکی و محصولات سلولزی بوده است.

وی گفت: در این مدت مهمترین پروانه بهره برداری صنعتی در استان مربوط به واحد تولید فوم پلی استایرن ضد آتش ( فوم ساختمانی ) با میزان سرمایه گذاری افزون بر 14 میلیارد ریال و اشتغالزایی 20 نفر است.

معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری سازمان صنایع و معادن گیلان افزود: در مرداد ماه امسال همچنین پنج فقره مجوز طرح توسعه برای واحدهای صنعتی استان صادر شده که برآورد میزان سرمایه گذاری این طرح ها افزون بر 356 میلیارد ریال بوده و پیش بینی اشتغال آنها 70 نفر است.

وی همچنین از افتتاح 24 طرح صنعتی و معدنی در استان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت خبرداد و گفت: این طرح ها با میزان سرمایه گذاری افزون بر 367 میلیارد ریال و اشتغالزایی 564 نفر در مناطق مختلف استان افتتاح شدند.

آراسته یادآورشد: در هفته دولت امسال یک واحد تولیدی و بسته بندی مکملهای دارویی و غذایی با میزان سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال و اشتغالزایی 40 نفر و یک واحد تولید کاغذ شبه کرافت با میزان سرمایه گذاری حدود 27 میلیارد ریال و اشتغالزایی 50 نفر در استان به بهره برداری رسید.