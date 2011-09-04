اولین جشنواره ملی عکس "بیرجند در قاب ایران" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد برگزاری جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران در مراسم افتتاحیه این جشنواره اظهارداشت: از 317 متقاضی شرکت کننده در این جشنواره 70 عکاس کشوری و 70 عکاس از خراسان جنوبی آثار خود را با موضوع فضای شهری، بافت و معماری شهری در قالب اردویی چهار روزه ثبت می کنند.

محمد رضا قلاسی هدف از برگزاری این جشنواره را توجه به معماری شهری و نگاهی منتقدانه به اجرای طرحهای شهری بیان کرد و گفت: تلاش می کنیم از نگاه دوربین های عکاسان، آرشیوی مستند از فضای شهری بیرجند ایجاد شود.

وی بیان کرد: 70عکاس شرکت کننده در این جشنواره عکس های خود از مناطق پایین شهر، مسجد چهار درخت، اطراف محله اکبریه، مرتضوی، مدرس و بافت جدید شهری را به ثبت می رسانند.

قلاسی ادامه داد: مهلت ارسال عکس های اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران تا 25 شهریور ماه است.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران افزود: پس از داوری از مجموع دو هزار عکس، 150 عکس منتخب کشوری و استانی در روز های 28 و 29 شهریور ماه در قالب نمایشگاه عکس در سالن شهرداری بیرجند به نمایش گذاشته می شود.