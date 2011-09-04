برنامه های سالانه مدارس کردستان برنامه ریزی و تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی ظهر یکشنبه در گردهمایی استانی مدیران دوره های متوسطه شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش در سنندج به اهداف برگزاری این گردهمایی اشاره کرد و گفت: تبیین سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش، ارائه رهنمودهای مدیریتی، آموزش برنامه ریزی مدرسه ای و تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدارس، ارائه توصیه های مالی و بودجه ای و ارائه طرح ها و برنامه های آموزش متوسطه از جمله اهداف این همایش است.

وی همچنین ارائه طرح ها و برنامه های اداره فنی و حرفه ای و کاردانش، نحوه برگزاری امتحانات و تجزیه و تحلیل نتایج آن را از دیگر اهداف برگزاری این گردهمایی دانست و افزود: انتظار می رود که مدیران مربوطه در این بخش تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند.

ساکی در ادامه به تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: تحول بنیادین در آموزش و پرورش مطالبه مقام معظم رهبری است و همه باید در جهت دستیابی به این مهم تلاش مضاعف کنیم که خوشبختانه اقداماتی خوبی در این بخش آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: در چند سال اخیر تمام فرهنگیان کشور زمزمه های تحول در سیستم آموزش و پرورش را شنیده اند و خوشبختانه امسال با درایت و راهکارهای اجرایی حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش این طرح اکنون به مرحله اجرا درآمده و قطعا نیز نتایج مثمرثمری به دنبال خواهد داشت .

ساکی دایر کردن کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در نوبت صبح از نتایج ارزنده تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: با توجه به این امکان ساماندهی دانش آموزان و معلمان در سال تحصیلی جدید بسیار کارا و اثر بخش خواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه جمعیت دانش آموزی کشور از 18 میلیون نفر به 12 میلیون نفر کاهش یافته است می توان از ظرفیت های خالی بعد از ظهر مدارس برای ارتقا فعالیت ها و فوق برنامه های آموزشی و پرورشی بستر مناسبی را برای دانش آموزان فراهم کرد.

وی همچنین از دیگر مزیت های طرح تحول بنیادین را تدوین برنامه هفتگی مدارس در پنج روز از هفته اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در سال تحصیلی جدید کلیه برنامه ها و فعالیت ها در مدارس ابتدایی کشور در پنج روز برگزار می شود تا معلمان نیز بتوانند با آرامش خاطر بیشتری اوقات خود را با خانواده هایشان سپری کنند.

گفتنی است در این گردهمایی بیش از 250 نفر از مدیران مدارس دخترانه و پسرانه سطح استان در سالن آمفی تئاتر اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج گردهم آمدند.