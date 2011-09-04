هدف صبا قرار گرفتن در جمع مدعیان لیگ برتر فوتسال است

مهدی جعفری یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی عصر دوشنبه تیم فوتسال صبای قم مقابل فیروز صفه اصفهان که در خارج از خانه برگزار می شود اظهار داشت: با بازی خوبی که مقابل پرسپولیس تهران انجام دادیم، صبای قم استارت خوبی برای رسیدن به هدف خود یعنی حضور در جمع مدعیان لیگ برتر فوتسال زد.



وی از بازی بازیکنان صبا در این مسابقه ابراز رضایت کرد و یادآور شد: از بازیکنان انتظار زیادی نداشتیم، چون در فاصله زمانی بسیار کم که از تمرینات سنگین خارج شده اند، تا رسیدن به سطح مطلوب و مناسب زمان نیاز داریم.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم تصریح کرد: در دیدار با تیم فوتسال پرسپولیس تهران ما موقعیتهای خوبی داشتیم که اگر در نیمه نخست بازی از آنها به خوبی بهره می‌بردیم، نتیجه ای پر گل تر به سود تیم صبای قم رقم می خورد.



وی افزود: به بازیکنان جوان و جویای نام خود گفته‌ایم که لیگ امسال را باید جدی بگیریم و در هر هفته باید به دنبال کسب سه امتیاز باشیم تا همچون فصل قبل در هفته‌های پایانی حسرت امتیازهای از دست رفته را نخوریم.



وی با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا بازی این تیم در مصاف با فیروز صفه اصفهان بیان داشت: هم تمرینات منظمی پشت سر گذاشته‌ایم و هم عملکرد خوبی داشته‌ایم که در بازی روز دو شنبه ما در مقابل فیروز صفه کمک زیادی به ما خواهد کرد.



جعفری یگانه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با اضافه شدن تنها بازیکن مصدوم تیم یعنی سیدوحید غیاثی با شرایط مناسب به مصاف حریف اصفهانی می رویم، یادآور شد: دیدار با فیروز صفه اصفهان در مسابقات هفته دوم با توجه به اینکه تیم مقابل حریفی شناخته شده است به هیچ عنوان بازی آسانی برای ما نخواهد بود.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه حریف ما در خانه بازی می‌کند قطعا حریف قدری خواهد بود، به خصوص اینکه آنها در حضور هواداران خونگرم خود بازی می‌کنند و بعد از باخت به گیتی پسند، در خانه توقع رسیدن به پیروزی را دارند.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را کاملا جدی خواهیم گرفت، زیرا با توجه به شرایط ما در لیگ برتر، قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی راه آسیایی شدن تیم برتر است.



وی افزود: در این مسابقه خوشبختانه با تیم کامل مقابل تیم فیروز صفه اصفهان قرار می‌گیریم و امیدوارم در خانه حریف بتوانیم بازی خوبی را ارائه داده و با کسب سه امتیاز، با روحیه ای خوب به دیدارهای هفته های بعد لیگ برتر برویم.



جعفری یگانه تصریح کرد: شناختی از تیم فیروز صفه اصفهان داریم، زیرا فیلم بازی هفته گذشته این تیم با گیتی پسند را دیده ایم، به خصوص اینکه بازیکنان این تیم با انگیزه دو چندان برابر صبا قرار می‌گیرند اما با این حال با تمام توان در این مسابقه به میدان می‌رویم.



تیم فوتسال صبای قم دوشنبه این هفته در دیداری از هفته دوم سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در سالن پیروزی شهر اصفهان از ساعت 17 به مصاف تیم فیروز صفه اصفهان می‌رود.