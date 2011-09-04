  1. استانها
  2. تهران
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۴

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرری

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرری

شهرری - خبرگزاری مهر: انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هیئات مذهبی شهرری امروز با حضور رئیس و اعضای شورای هیئات مذهبی، در اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزار شد.

در این جلسه، درباره نهادینه کردن حضور روحانیون مجرب در هیئات مذهبی و رفع اختلاف بین هیئات مذهبی و برنامه‌های شب قدر، بحث و گفتگو شد و اعضای شورا نظرات خود را ارائه دادند.

با پایان یافتن دوره یک ‌ساله هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهر ری، انتخابات به صورت رأی مخفی برگزار شده و محمدرضا حبیبیان به عنوان رئیس، حسن عزیز وکیلی نایب رئیس و بتول طاهری به عنوان منشی انتخاب شدند.

کد مطلب 1399041

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها