برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هیئات مذهبی شهرری امروز با حضور رئیس و اعضای شورای هیئات مذهبی، در اداره تبلیغات اسلامی شهرری برگزار شد.

در این جلسه، درباره نهادینه کردن حضور روحانیون مجرب در هیئات مذهبی و رفع اختلاف بین هیئات مذهبی و برنامه‌های شب قدر، بحث و گفتگو شد و اعضای شورا نظرات خود را ارائه دادند.

با پایان یافتن دوره یک ‌ساله هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی شهر ری، انتخابات به صورت رأی مخفی برگزار شده و محمدرضا حبیبیان به عنوان رئیس، حسن عزیز وکیلی نایب رئیس و بتول طاهری به عنوان منشی انتخاب شدند.