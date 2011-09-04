جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از ظهر یکشنبه در این جشنواره گفت: توسعه علمی بدون حفظ ارزش و داشته های فرهنگی یک جامعه که بعنوان سرمایه های معنوی آن به شمار می آید به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.

دکتر شهریار سمنانی گفت: تاکید بر ارزشهای اصیل فرهنگی در عصر مرسوم به جریان تبادل اطلاعات، موجب حفظ دستاوردهای فرهنگی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در چند دهه اخیر تحولات زیادی در کشور و منطقه خصوصاٌ در مباحث علمی و فناوری رخ داده و سرعت انتقال و تبادل اطلاعاتی در این فرآیند گسترش چشمگیری داشته است.

وی افزود: این فرآیند گاهی اوقات خواسته و ناخواسته کشورها را دچار مشکل می کند و این امر ناشی از تفاوتهای فرهنگی در دنیای داده ها و اطلاعات است.

وی با تاکید بر حفظ ارزشهای اصیل فرهنگی در جامعه خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها و ملت ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای در عرصه های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و اجتماعی داشته اند اما با این حال مشکلات عدیده ای گریبانگیر آنان شده که مهمترین آن عدم حفظ و نگهبانی ارزش های فرهنگی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ادامه داد: حفظ این ارزشها بر عهده جامعه دانشگاهی و قشر فریخته است و به بیانی این دانشگاه ها هستند که در شکل دهی فرهنگ نقش بسزایی دارند.



وی اذعان داشت: اگر می خواهیم در افق چشم انداز 1404، ایران اسلامی رتبه برتر علمی در منطقه باشد، باید ارزش های فرهنگی و دینی را حفظ کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در ادامه در خصوص برگزاری سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی گلستان گفت: این جشنواره فرصت مغتنمی برای معرفی نبوغ و خلاقیت های دانشجویان است و به شکوفایی استعدادهای علمی، هنری و فرهنگی آنان کمک شایانی خواهد کرد.

دکتر سمنانی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دانشگاه نوپای کشور است و از محدودیت و کمبود امکانات نیز رنج می برد اما تمامی این مجموعه تلاش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم به کار گرفته اند.