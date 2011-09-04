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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در گلستان آغاز شد

جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بعد از ظهر یکشنبه در این جشنواره گفت: توسعه علمی بدون حفظ ارزش و داشته های فرهنگی یک جامعه که بعنوان سرمایه های معنوی آن به شمار می آید به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.

دکتر شهریار سمنانی گفت: تاکید بر ارزشهای اصیل فرهنگی در عصر مرسوم به جریان تبادل اطلاعات، موجب حفظ دستاوردهای فرهنگی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در چند دهه اخیر تحولات زیادی در کشور و منطقه خصوصاٌ در مباحث علمی و فناوری رخ داده و سرعت انتقال و تبادل اطلاعاتی در این فرآیند گسترش چشمگیری داشته است.

وی افزود: این فرآیند گاهی اوقات خواسته و ناخواسته کشورها را دچار مشکل می کند و این امر ناشی از تفاوتهای فرهنگی در دنیای داده ها و اطلاعات است.

وی با تاکید بر حفظ ارزشهای اصیل فرهنگی در جامعه خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها و ملت ها پیشرفت های قابل ملاحظه ای در عرصه های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و اجتماعی داشته اند اما با این حال مشکلات عدیده ای گریبانگیر آنان شده که مهمترین آن عدم حفظ و نگهبانی ارزش های فرهنگی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ادامه داد: حفظ این ارزشها بر عهده جامعه دانشگاهی و قشر فریخته است و به بیانی این دانشگاه ها هستند که در شکل دهی فرهنگ نقش بسزایی دارند.

وی اذعان داشت: اگر می خواهیم در افق چشم انداز 1404، ایران اسلامی رتبه برتر علمی در منطقه باشد، باید ارزش های فرهنگی و دینی را حفظ کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان در ادامه در خصوص برگزاری سومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی گلستان گفت: این جشنواره فرصت مغتنمی برای معرفی نبوغ و خلاقیت های دانشجویان است و به شکوفایی استعدادهای علمی، هنری و فرهنگی آنان کمک شایانی خواهد کرد.

دکتر سمنانی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دانشگاه نوپای کشور است و از محدودیت و کمبود امکانات نیز رنج می برد اما تمامی این مجموعه تلاش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم به کار گرفته اند.

کد مطلب 1399043

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