طرحهای کاربردی نخبگان در صنعت و معدن حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا افشین پیش از ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان جوانان نخبه عرصه کارآفرینی، اختراع و صنعت استان اظهار کرد: در قالب طرح صنایع نوین ازپروژه های مبتنی بر فناوری برتر که در چارچوب اولویتهای صنایع نوین کشور باشد حمایت می کنیم.
وی افزود: این اولویتها شامل صنایع حوزه الکترونیک، بیوتکنولوژیک، موادجدید، هواوفضا، نرم افزار، لیزرواپتیک و نانوتکنولوژی کشورمحسوب می شوند حمایت می شود.
وی بیان کرد: این حمایت در فاز تجاری سازی، تولید ونفوذ به بازارهای داخلی وخارجی خواهد بود.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی یکی از استانهای پیشتاز در صنعت و معدن است که بیش از90 درصد فعالیتهای این بخش در استان توسط بخش خصوصی اداره می شود.
افشین اظهار کرد: در سال جهاد اقتصادی بخش صنعت و معدن استان ضمن برقراری تعامل بیشتر با نخبگان جوان استان آمادگی دارد تا در جهت تجاری سازی طرحهای کاربردی درصنعت و معدن نیزهمکاری کند.
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