طرحهای کاربردی نخبگان در صنعت و معدن حمایت می شود

‏به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا افشین پیش از ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان جوانان نخبه عرصه کارآفرینی، اختراع و صنعت ‏استان اظهار کرد: در قالب طرح صنایع نوین ازپروژه های مبتنی بر فناوری برتر که در چارچوب‏ اولویتهای صنایع نوین کشور باشد حمایت می کنیم.

وی افزود: این اولویتها شامل صنایع حوزه الکترونیک، بیوتکنولوژیک، موادجدید، هواوفضا، نرم ‏افزار، لیزرواپتیک و نانوتکنولوژی کشورمحسوب می شوند حمایت می شود.

وی بیان کرد: این حمایت در فاز تجاری سازی، ‏تولید ونفوذ به بازارهای داخلی وخارجی خواهد بود.

وی اظهار کرد: خراسان ‏رضوی یکی از استانهای پیشتاز در صنعت و معدن است که بیش از90 درصد فعالیتهای این بخش در ‏استان توسط بخش خصوصی اداره می شود.

افشین اظهار کرد: در سال جهاد اقتصادی بخش صنعت و معدن استان ضمن برقراری تعامل بیشتر با نخبگان جوان استان آمادگی دارد ‏تا در جهت تجاری سازی طرحهای کاربردی درصنعت و معدن نیزهمکاری کند.