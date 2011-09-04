کشته شدن 21 عضو طالبان / تیراندازی افراد مسلح به فرمانده پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز شنبه در بیانیه ای از کشته شدن 21 عضو طالبان و بازداشت 11 فرد دیگر در عملیات نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد.

همچنین در جریان این عملیات بیش از هفت عضو طالبان زخمی شدند، اما هیچ گزارشی درباره شمار تلفات نیروهای امنیتی منتشر نشده است.

خبر دیگر اینکه "داوود احمدی" سخنگوی والی ولایت هلمند به خبرگزاری شینهوا گفت : افراد مسلح ناشناس به فرمانده نیروی پلیس محلی افغانستان در شهر لشکرگاه در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل شلیک کردند.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات دراین باره گفت : افراد مسلح ساعت 5 بعد از ظهر به این افسر پلیس حمله و پس از تیراندازی به سوی وی با موتورسیکلت فرار کردند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است، اما طالبان اغلب حملاتی را علیه نیروهای امنیتی و افراد قبیله نشین انجام می دهند.

همچنین ارتش آمریکا از کشته شدن 69 نظامی در ماه آگوست در افغانستان خبر داد و اعلام کرد که ماه گذشته خونبارترین ماه برای نظامیان از ابتدای سال 2001 تاکنون بود.

گفتنی است سقوط بالگرد آمریکایی اوایل ماه گذشته در ولایت وردک که طی آن 31 نظامی کشته شدند، فاجعه بارترین رویداد برای ارتش این کشور در افغانستان بوده است.