تفاهم نامه همکاری بین سازمان فنی و حرفه ای و قوه قضائیه امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور با اعلام این خبر افزود: با توجه به ابلاغ سیاستهای اشتغال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر هم افزایی و افزایش تعاملات و همکاری های دستگاههای اجرایی و سیاستگزار و بدنبال برنامه های سال جهاد اقتصادی این سازمان از طریق امضای تفاهم نامه با دفتر پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه، همکاری های مشترک آموزشی انجام می دهد.

کورش پرند افزود: تفاهم نامه مذکور با هدف استفاده و بکارگیری بهینه از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی، تحقیقاتی و پژوهشی دو سویه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و قوه قضاییه به منظور جلوگیری و کاهش وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی منعقد شده است.

وی درباره شیوه و مراحل اجرایی شدن تفاهم نامه گفت: در حال حاضر دبیرخانه این تفاهم نامه با حضور مشترک جمعی از مسئولان حوزه پیشگیری های فرهنگی اجتماعی قوه قضاییه آغاز به کار کرده و پس از تدوین دستورالعمل اجرایی توافق نامه همکاری به واحدهای اجرایی هر دو مجموعه ابلاغ و پس از مدت کوتاهی موضوعات این توافق نامه اجرایی می شوند.