به گزارش خبرنگار مهر، این جشن با هدف کمک به قحطی زدگان سومالی از روز 12 شهریورماه در محل نمایشگاههای دائمی استان قم آغاز و تا 15 شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.
علاقمندان به نجوم میتوانند در این جشن در دو نوبت صبح و عصر به وسیله تلسکوپ شرارههای خورشید، ماه و ستارگان را رصد کنند.
این جشن در کنار آموزش نجوم به جنبههای آموزشی توجه ویژهای دارد و در آمد حاصل از فروش این جشن برای کمک به مردم قحطی زده سومالی مصرف میشود.
در حاشیه برگزاری این جشن ادوات و تجهیزات نجوم نیز در معرض دید علاقمندان و مشتاقان یادگیری علم نجوم گذاشته شده است و برگزاری این جشن آموزشی انسان دوستانه به همت موسسه علمی مبتکران و با همکاری گروه ارغوان انجام میگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: جشن رویت هلال ماه و نجوم با هدف کمک به قحطی زدگان سومالی در حاشیه اولین نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این جشن با هدف کمک به قحطی زدگان سومالی از روز 12 شهریورماه در محل نمایشگاههای دائمی استان قم آغاز و تا 15 شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.
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