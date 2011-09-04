به گزارش خبرنگار مهر، این جشن با هدف کمک به قحطی زدگان سومالی از روز 12 شهریورماه در محل نمایشگاههای دائمی استان قم آغاز‌ و تا 15 شهریور ماه سال جاری ادامه دارد.



علاقمندان به نجوم می‌توانند در این جشن در دو نوبت صبح و عصر به وسیله تلسکوپ شراره‌های خورشید، ماه و ستارگان را رصد کنند.



این جشن در کنار آموزش نجوم به جنبه‌های آموزشی توجه ویژه‌ای دارد و در آمد حاصل از فروش این جشن برای کمک به مردم قحطی زده سومالی مصرف می‌شود.



در حاشیه برگزاری این جشن ادوات و تجهیزات نجوم نیز در معرض دید علاقمندان و مشتاقان یادگیری علم نجوم گذاشته شده است و برگزاری این جشن آموزشی انسان دوستانه به همت موسسه علمی مبتکران و با همکاری گروه ارغوان انجام می‌گیرد.