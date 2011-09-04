احداث بزرگترین پارک بانوان غرب کشور در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز رحمتی زاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این بوستان به عنوان بزرگترین بوستان بانوان در غرب کشور با حصار کشی مناسب و امکانات و تجهیزات مدرن ورزشی و تفریحی احداث و به عنوان مکانی زیبا و امن برای تفریحات سالم بانوان کرمانشاهی درخواهد آمد.

وی افزود: این بوستان به علت آزادی عمل بانوان و امنیت عمومی به عنوان بستر مناسبی برای افزایش فعالیت های اجتماعی و ورزشی بانوان استان و میهمانان و گردشگران قابل استفاده بوده و همه نیروهای این پارک اعم از مسئولان، نگهبانان و نیروهای خدماتی همه از بانوان خواهند بود.

رحمتی زاده تاکید کرد: تنوع محیط این بوستان، امکانات و دسترسی سریع بانوان در همه نقاط شهر، فضای پارکینگ مناسب از جمله امکانات دیگر این پارک است که از مزایای اختصاصی برای استفاده بانوان از این محیط زیباست.

سرپرست سازمان پارک های شهرداری کرمانشاه ادامه داد: سازمان پارک‌ها تلاش گسترده‌ای را برای افزایش سرانه فضای سبز کلانشهر کرمانشاه آغاز کرده و این مسئله به عنوان یکی از خواسته‌های مردم مورد اهتمام جدی است.

وی همچنین از مناسب بودن سرانه فضای سبز شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: طرح‌های ساماندهی پارک شیرین، پارک شاهد و توسعه فضای سبز شهری در دستور کار ما قرار دارد و ایجاد پارک‌های اختصاصی مانند پارک بانوان گامی مهم در این عرصه است که امیدواریم به بهترین شکل ممکن بتوانیم آن را اجرا کنیم.