به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، امین رضا طباطبائی معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام خبر فوق گفت: بر اساس تحقیقات واحد پژوهش معاونت آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج وزیارت، بیماری‌های افزایش فشار خون و دیابت شایعترین بیماری‌های زمینه‌ای در حج 90، در بین زائرین ایرانی است.

وی افزود: پزشکان کاروان‌ها می‌توانند با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و کنترل بیماران دیابتی و فشار خونی از طریق مشاوره، آموزش و کنترل رژیمی این بیماران، از بار ناشی از عوارض این بیماری‌ها در طول دوران حج بکاهند.

طباطبایی با اشاره به این‌که در حج امسال از هر ده نفر زائر، 2 نفر مبتلا به پرفشاری خون و 1 نفر مبتلا به دیابت است، در مورد عدم کنترل صحیح این بیماری‌ها هشدار داد و خواستار توجه جدی پزشکان کاروان در کنترل و آموزش صحیح به این بیماران در جهت کاهش عوارض اجتماعی و اقتصادی ناشی از این بیماری در طول ایام حج شد.