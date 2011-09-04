10 تصویر ؛ از آخرین پناهگاه قذافی تا بادکنک تحریم سوریه!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز سقوط قذافی، تنش دوباره در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی و نزدیک شدن به فصل آغاز مدارس بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ آخرین پناهگاه قذافی

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به مخفی شدن"معمر قذافی" در سرت شهر زادگاهش اشاره دارد که این روزها به آخرین پناهگاه امن وی تبدیل شده است.

زورآزمایی آنکارا و تل آویو!

روزنامه الشرق الاوسط امروز به تنش موجود در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی اشاره دارد که در پی حمله نظامیان این رژیم به کاروان کمکهای بشردوستانه به نوار غزه ایجاد شد و همچنان ادامه دارد.

اسرائیل و اعراب!

روزنامه القدس العربی طرح سازشکارانه اعراب با رژیم صهیونیستی را بی نتیجه دانسته که در نهایت سبب از دست رفتن منافع آنها به سود تل آویو تمام خواهد شد.

مچ انداختن در صحن سازمان ملل

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به تنشهای تل آویو و آنکارا اشاره دارد که در پی صدور گزارش پالمر درباره محاصره غزه تشدید شده است.

عاقبت سیاست خارجی روسیه!

روزنامه الوطن عمان امروز سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه را به چالش کشیده و تاکید دارد که این سیتستها در نهایت به سود روسیه نیست.

بادکنک تحریم سوریه!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری تحریمهای غرب علیه سوریه را به چالش کشیده است. بر این اساس، این تحریمها به نتیجه موردنظر غرب در سوریه نخواهد رسید.

ملزومات یک دانش آموز ابتدایی؛ کیف، دفتر، مداد و موبایل!

روزنامه الرایه قطر امروز نگاهی طنز به وضعیت این روزهای برخی نوجوانان و کودکان در مدارس دارد که اصرار دارند حتما در جریان فعالیاتهای تحصیلی خود تلفن همراه داشته باشند.

هزینه های فصل مدارس؛ بدون شرح

الدستور اردن

ترکیه و اسرائیل؛ بدون شرح

الوطن عربستان

دومینوی سقوط رژیم عربی؛ بدون شرح

الحیات