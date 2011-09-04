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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

9 طرح از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جشنواره علم تا عمل راه یافت

9 طرح از دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جشنواره علم تا عمل راه یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: 9 طرح از طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز به جشنواره علمی کاربردی "علم تا عمل" راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دولت، جشنواره و نمایشگاه ملی "علم تا عمل؛ فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی" به مدت سه روز در تهران توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ارج نهادن به مقام شامخ فناوران، پژوهشگران، مخترعان و نوآوران برتر در عرصه‌ملی برگزار شد.

با توجه به ارزیابی صورت گرفته تعداد 9 طرح از طرح‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت شرکت در جشنواره انتخاب شد که نسبت پذیرش طرح های دانشگاه علوم پزشکی به نسبت طرح‌های مورد پذیرش کل استان فارس میزان قابل توجهی بود.

طرح‌های مذکور از شاخصهای علمی، نوآوری، ابداعی و اختراعی و نیز کاربردی برخوردار هستند.

طرحهای منتخب شرکت در جشنواره پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته داوری در استانداری فارس، انتخاب شده‌اند. 

کد مطلب 1399055

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