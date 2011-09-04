مسئولان اجرایی خراسان رضوی برای برگزاری جشن های کرامت هم افزایی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر دوشنبه در گردهمایی توجیهی دست اندرکاران برگزاری جشنهای دهه کرامت استان اظهار داشت: برگزاری جشن های رضوی در اقصی نقاط استان و با حضور و مشارکت آحاد مردم باید به ارتقاء فرهنگ رضوی منجر شود که این مهم هم افزایی مسئولان فرهنگی و مدیران دستگاه های اجرایی را می طلبد.

وی افزود: تبیین شاخص های زندگی بر اساس سیره امام معصوم برای مردم و تاسی به شیوه زندگی حضرت ثامن الحجج(ع) به عنوان الگوهای عملی در جامعه از جمله مواردی است که در این دهه باید به آن توجه ویژه ای شود.

رییس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت گفت: خراسان رضوی باید تجلی حضور علی بن موسی الرضا(ع) در ایران باشد و به همین منظور توجه به نمادهای فرهنگی در مشهد و شهرستان ها باید مورد توجه تمامی مسئولان در استان قرار گیرد.

غفاری بر اهمیت گنجانیدن برنامه های متناسب با قشرهای مختلف جامعه در جشن های هفته کرامت تاکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت افزود: برگزاری جشن های دهه کرامت فرصت بسیار مغتنمی برای تبیین مسائل روز و آگاه سازی مردم است که باید از آن استفاده کرد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهاد اقتصادی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یک ضرورت یاد کرده اند بیان کرد: علاوه بر این موضوع انتخابات سال 90 که مظهر امنیت ملی کشور است از دیگر مسائلی است که باید در این ایام برای مردم تبیین شود.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت تصریح کرد: مدیریت کردن التهابات انتخابات و پرهیز از اقدامات افراطی باید در دستور کار مدیران قرار داشته باشد تا بهانه ای به دست دشمنان داده نشود.

وی گفت: توجه به جنگ نرم دشمنان و دفاع از جایگاه ولایت فقیه و تبیین آن نیز از دیگر موضوعاتی است که علاوه بر توجه به انتخابات در ایام برگزاری جشن های دهه کرامت باید به آن پرداخته شود.

غفاری اظهار داشت: برگزاری هرچه با شکوه تر این جشن ها با هم افزایی و همکاری همه مسئولان در استان شکل خواهد گرفت.

رئیس شورای هماهنگی و برنامه ریزی جشن های دهه کرامت در پایان از فرمانداران خواست به عنوان روسای ستادهای شهرستانی تلاش و توجه بیشتری این موضوعات را پیگیری کنند.