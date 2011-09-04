اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاراته بانوان قم به مسابقات سبکی کاراته قهرمانی بانوان کشور اعزام می‌شود. این تیم در حالی به پیکارهای قهرمان سبکی بانوان کاراته کا اعزام می شود که ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بانوان کاراته کای سبک ایشین ریو اکیناوایی، روز پنجشنبه بیست و چهارم شهریور به مدت دو روز و به میزبانی تبریز به انجام خواهد رسید.



بر اساس اعلام سبک ایشین ریو اکیناوایی، رقابت‌های قهرمانی کشور بانوان کاراته‌کای سبک ایشین ریو اکیناوایی در سالن ورزشی هیئت کاراته تبریز برگزار می شود و طی آن کاراته کاهای شرکت کننده در این پیکارها در بخش های کاتای تیمی و انفرادی و همچنین کومیته تیمی و انفرادی رقابت می‌کنند و کاراته کاهای رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با یکدیگر به رقابت می پردازند.



تاکنون 11 استان کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام‌ آمادگی کرده اند و پیش بینی می شود حدود 350 کاراته کا در این مسابقات حضور یابند.



تعویق اعزام کاراته‌کاهای قمی به پیکارهای قهرمانی کشور



اعزام کاراته‌کاهای قمی به پیکارهای قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان که قرار بود روز بیست و چهارم شهریور انجام شود به زمان دیگری موکول شد.



بر اساس اعلام مسئول کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون کاراته، پیش از این قرار بود مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان و نوجوانان روزهای 24 و 25 شهریور برگزار شود که بدلیل مشکل سالن، این رقابتها به تعویق افتاد.



بر اساس تصمیم فدراسیون کاراته کشورمان و با توجه به شرایط موجود به احتمال زیاد این رقابتها به سه ماهه آخر سال موکول می شود و در این صورت مسابقات قهرمانی کشور و فدراسیون مسابقات انتخابی تیم ملی را بطور همزمان برگزار خواهد کرد.



تلاش صبا برای حفظ قدرت گلزنی مقابل فیروز صفه



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم گفت: انگیزه بالا برای گلزنی را در بازی‌ هفته دوم لیگ برتر فوتسال مقابل فیروز صفه اصفهان حفظ خواهیم کرد.



سعید تقی‌زاده با اشاره به برتری شش بر دو صبای قم مقابل پرسپولیس تهران در دیدار هفته نخست لیگ برتر فوتسال، بیان داشت: خوشحالم که مقابل حریف قدرتمند خود به برتری پرگلی رسیدیم و آغاز موفقی در لیگ سیزدهم داشتیم.



وی ادامه داد: در تمرینات پشت سر گذاشته شده روزهای اخیر بارها راههای گلزنی را مرور کرده‌ایم تا در دیدار فردا مقابل تیم فیروز صفه اصفهان نیز به خوبی دروازه حریف را باز کرده و انشاءالله با کسب برتری اصفهان را ترک کنیم.