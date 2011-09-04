برنامه مرحله اول جام حذفی اعلام شد/ حذف 5 تیم پیش از آغاز مسابقات!

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ آزادگان برنامه دور نخست از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که در این مرحله 40 تیم به مصاف همدیگر می‌روند.

همچنین با توجه به بند 2-2-3 آئین نامه برگزاری مسابقات جام حذفی کشور فصل جاری و با توجه به اینکه باشگاه‌های شهرداری زنجان، استقلال اهواز، سپیدرود رشت، شموشک نوشهر و پیام خراسان مشکلات حقوقی و مالی خود را تا روز پنجشنبه سوم شهرویورماه حل نکرده و برگ تسویه حساب باشگاه خود را از کمیته انضباطی و امور مالی به سازمان لیگ آزادگان تحویل نداده‌اند، از جدول مسابقات کنار گذاشته شدند.

برهمین اساس جهان الکتریک نیشابور، گلچین رباط کریم، شهرداری چابکسر، خزر محمود آباد و گیتی پسند اصفهان به دور دوم مسابقات جام حذفی کشور فصل 91-90 صعود کردند.

برنامه دور نخست از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه 21/06/90

* ماهان کرمانشاه - داتیس لرستان، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* هدف میناب هرمزگان - آریا خرم دره زنجان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید امینی میناب

* آشیان گستران ورامین - مهدی ماهان کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید فتحی ورامین

* مقاومت تهران - بهمن ایلام، ساعت 15:30، ورزشگاه آذر تهران

* انصار سیمان شاهرود - سایپا مهر کرج، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی شاهرود

* استقلال رامهرمز - عقاب شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی رامهرمز

* کیمیا رشد آق قلا - امید خلخال دشت اردبیل، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی گرگان

* آلومینیوم المهدی نوین هرمزگان - بندر گز کنگ، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* کیش ایر کیش - شهرداری نقده، ساعت 15:30، ورزشگاه المپیک کیش

* ملی حفاری اهواز - نوسازی مدارس همدان، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز

* چوکا تالش - شیمی زابل، ساعت 15:30، ورزشگاه پوریای ولی تالش

* تاک مهر تاکستان - میثاق سپاه تفت یزد، ساعت 15:30، ورزشگاه 15خرداد تاکستان

* وحید پاکدشت - سپاهان خورموج بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه مهدوی پاکدشت

* یادآوران خرمشهر - پومر ساوه مرکزی، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی خرمشهر

* فولاد ماهان سپاهان - کهر زاگرس درود نوین، ساعت 15:30، ورزشگاه انتظام اصفهان

* میعاد تهران - نفت نوین آبادان، ساعت 15:30، ورزشگاه الیاف تهران

* یاران امید فولاد اصفهان - فولاد نوین اهواز، ساعت 15:30، ورزشگاه قیام زرین شهر اصفهان

* پیروزی کامیاران کردستان - گسترش فولاد سهند، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کامیاران

* پاس نوین همدان - موسسه مصطفی لو تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه کارگران همدان

* اترک بجنورد - سلفچگان قم، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بجنورد