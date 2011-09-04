سامانه 1512 دامپزشکی خراسان جنوبی راه اندازی شد

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر و بهتر مشتریان با دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی هدف از راه اندازی این سیستم را تسهیل در پاسخگویی و ارتباط دو سویه دامپزشکی با ارباب رجوع و کاهش در وقت و هزینه ها عنوان کرد.

وی با بیان اهمیت نقش متولیان تولید و پرورش دام و فرآورده های خام دامی در اقتصاد استان بیان کرد: پیش از این و به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر در خصوص مخاطرات بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و حیوان و برگزاری کارگاههای آموزشی در اجرای برنامه های پیشگیرانه از بیماریها سامانه پیام کوتاه هشت رقمی به شماره 30007875 توسط اداره کل دامپزشکی استان راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: شهروندان در مرکز استان می توانند با سامانه 1512 تماس و مشکلات و پیشنهادات خود را در حوزه دامپزشکی خراسان جنوبی با مسئولین و کارشناسان مطرح نمایند.

توقیف 2 هزار راس دام قاچاق در استان

رضایی به توقیف دو هزار راس دام در پنج ماهه اول امسال اشاره کرد و از کاهش چشمگیر نقل و انتقال غیرمجاز دام در استان خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این راستا 23 فقره پرونده متخلفین نقل و انتقال غیرمجاز دام در سال جاری تکمیل و به مراجع قضائی ارجاع شده است.

رضایی تعامل و همکاری مطلوب دستگاههای ذیربط را در برخورد قاطع با متخلفین نقل و انتقال غیرمجاز دام را در کاهش جابجایی دام حائز اهمیت دانست.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از همه دامداران خواست از خرید و فروش دام با پیشینه نامشخص و همچنین نقل و انتقال غیرمجاز دام و خارج از دستورالعمل های دامپزشکی خودداری کنند.