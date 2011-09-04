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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

سامانه 1512 دامپزشکی خراسان جنوبی راه اندازی شد

سامانه 1512 دامپزشکی خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در راستای کاهش هزینه های اضافی سامانه تلفنی1512 دامپزشکی استان راه اندازی شد.

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر و بهتر مشتریان با دستگاههای اجرایی و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی هدف از راه اندازی این سیستم را  تسهیل در  پاسخگویی و ارتباط دو سویه دامپزشکی با ارباب رجوع  و کاهش در وقت و هزینه ها عنوان کرد.

 وی با بیان اهمیت نقش متولیان تولید و پرورش دام و فرآورده های خام دامی در اقتصاد استان بیان کرد: پیش از این و به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر در خصوص مخاطرات بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و حیوان و برگزاری کارگاههای آموزشی در اجرای برنامه های پیشگیرانه از بیماریها سامانه پیام کوتاه هشت رقمی به شماره  30007875 توسط اداره کل دامپزشکی استان راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: شهروندان در مرکز استان می توانند با سامانه 1512 تماس و مشکلات و پیشنهادات خود را در حوزه دامپزشکی خراسان جنوبی با مسئولین و کارشناسان مطرح نمایند.

توقیف 2 هزار راس دام قاچاق در استان

رضایی به توقیف دو هزار راس دام در پنج ماهه اول امسال  اشاره کرد و از کاهش چشمگیر نقل و انتقال غیرمجاز دام در استان خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این راستا 23 فقره پرونده متخلفین نقل و انتقال غیرمجاز دام در سال جاری تکمیل و به مراجع قضائی ارجاع شده است.

رضایی تعامل و همکاری مطلوب دستگاههای ذیربط را در برخورد قاطع با متخلفین نقل و انتقال غیرمجاز دام را در کاهش جابجایی دام حائز اهمیت دانست.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از همه دامداران خواست از خرید و فروش دام با پیشینه نامشخص و همچنین نقل و انتقال غیرمجاز دام و خارج از دستورالعمل های دامپزشکی خودداری کنند.

کد مطلب 1399059

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